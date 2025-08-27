Ariel Sujarchuk propone poner fin a la "puerta giratoria" y frenar la venta libre de armas en la provincia de Buenos Aires

Junto al diputado Leo Montero, el intendente de Escobar impulsa dos proyectos de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el delito. " No queremos mano dura, sino mano firme", aclaró.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk , presentó dos proyectos de ley con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el delito en la provincia de Buenos Aires. Ambas iniciativas fueron impulsadas por el diputado Leo Moreno en la Legislatura provincial el 6 de agosto.

El primer proyecto, que aborda la reiterancia penal , busca poner fin a la "puerta giratoria" . El segundo se trata de la Reforma Integral de la Ley N° 14.657 de Control de Armas y Prevención de la Violencia Armada en la Provincia, para contrarrestar la "barbaridad y peligro inminente" que significa la decisión del gobierno de Javier Milei de autorizar la venta libre de armas de fuego .

"En el caso de la reiterancia el objetivo es evitar la mal llamada 'puerta giratoria' del Poder Judicial: casos en los que una persona comete un delito, la detienen, queda libre rápidamente, y vuelve a delinquir . Esta medida busca que el sistema penal pueda actuar con más eficacia frente a estos casos. No queremos mano dura, sino mano firme para cuidar a toda la población y prevenir riesgos reales sin perder de vista las garantías que amparan a todas las personas", remarcó Sujarchuk.

El proyecto está diseñado para que jueces y fiscales tengan una herramienta legal que les permita considerar el historial delictivo de un acusado antes de decidir si queda en libertad . Actualmente, es común que una persona que comete un delito sea detenida y liberada rápidamente, lo que le permite seguir delinquiendo. Esta propuesta busca que, si una persona está siendo investigada por un delito y ya tiene causas previas por hechos similares, el sistema penal pueda tomar medidas preventivas, como la detención, incluso si aún no ha sido condenada. Se trata de una medida que busca mayor eficacia en la persecución del delito, sin caer en la lógica de la "mano dura" que castiga sin pruebas.

De aprobarse este proyecto, el juez o la Fiscalía identificarán si hay dos indagatorias simultáneas por delitos con pena de cárcel y luego deberán fundamentar puntualmente el motivo (si lo hubiera) de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Ante la duda se aplicará el principio “in dubio pro reo” (la duda beneficia al acusado). No se aplica esta medida si los hechos son culposos (sin intención) y tampoco alcanza a quienes ejercen libre expresión, protestan o peticionan (salvo que produzcan lesiones a terceros).

“Es importante resaltar que el proyecto no es persecutorio, ni busca castigar sin pruebas. En todos los casos respeta el principio de inocencia sin avasallar los derechos de ninguna persona. Lo que queremos es frenar situaciones de reiteración delictiva y, por el otro, proteger derechos fundamentales para que nadie sea perseguido por pensar distinto, por expresarse o por reclamar pacíficamente, algo que se favorecía en proyectos de la Cámara presentados por otros bloques”, agregó Moreno.

Respecto a la ley que busca dar respuesta a la flexibilización en el acceso a las armas de fuego, el proyecto impulsado por Sujarchuk apunta a contrarrestar el avance del Gobierno en el desmantelamiento del enfoque preventivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y en la restauración de un modelo de registro pasivo (RENAR).

"Rechazamos la irresponsable decisión del gobierno nacional de favorecer la venta libre de armas. Es una barbaridad y un peligro inminente. Esta nueva orientación, justificada en la libertad individual y el derecho a la legítima defensa, rompe con una política de Estado de amplio consenso en Argentina y ha sido calificada por organismos especializados como la antesala de una sociedad más violenta", sostuvo Sujarchuk.

"Vemos todos los días el ejemplo de Estados Unidos, con masacres en las escuelas, en los espacios públicos y en el aumento de delitos violentos. Estamos en contra de que la población civil se arme y esto debe seguir siendo facultad de las fuerzas de seguridad capacitadas que apliquen un criterio y un uso profesional", concluyó el intendente de Escobar.