Repartidores persiguieron y golpearon a un ladrón que le robó la moto a un compañero: "¿Ahora pedís perdón?"

Un hecho de inseguridad que vivió un delivery terminó siendo un acto de justicia por mano propia. Es que un repartido fue asaltado y tras advertirle a sus compañeros, estos lo persiguieron y golpearon al delincuente para recuperar la moto.
Tras el hecho de inseguridad, la víctima alertó a sus compañeros y luego de ubicar al ladrón por el GPS que tenía la moto, fueron a buscarlo en caravana.
El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la localidad balnearia de Mar del Plata, cuando durante la noche cuando asaltante se cruzó a la víctima mientras este trabajaba y le robó el vehículo, su medio de trabajo y escapó del lugar.
Sin embargo, el joven repartidor regresó a su lugar y les comentó a sus compañeros lo sucedido, quienes no lo dudaron y decidieron actuar: con la ayuda del GPS que tenía el rodado, lograron ubicar al ladrón y fueron a buscarlo en caravana.
El delincuente fue interceptado por los trabajadores en el cruce de 11 de Septiembre y 228 y comenzaron a atacarlo. De acuerdo a lo que se puede ver en los videos que se volvieron virales en las redes y filmados por los propios repartidores de una aplicación de reparto, el delincuente fue reducido ya en el piso, comenzaron a golpearlo.
Luego de lograr dar con el delincuente, los repartidores no tuvieron piedad y decidieron ir a interceptarlo para recuperar la moto, golpearon sin piedad al ladrón y retuvieron para que no escape y sea detenido.
En los videos que fueron filmados por los propios compañeros de la víctima del robo, se puede ver cómo tres trabajadores golpean sin piedad al delincuente con patadas en la cabeza y apretándolo contra el suelo evitando cualquier tipo de movimiento.
Ante las súplicas del ladrón, los repartidores lo insultaron y no se conmovieron con el pedido desesperado. “¿Ahora pedís por favor?”, le repetía entre insultos y le exigían que dijera dónde estaba la moto, ya que no habían podido localizarla aún.
El delincuente, posteriormente, fue entregado a la Policía, pero hasta el momento no se informó si los trabajadores lograron recuperar la moto, según informó 0223.