Fuerte choque entre dos colectivos en Palermo: cinco pasajeros resultaron heridos Ocurrió este domingo a la tarde cuando un interno de la línea 67 embistió a otro sobre avenida Sarmiento a metros de Santa Fe. Varias ambulancias del SAME asistieron a los heridos.







Un colectivo de la línea 67 intentó girar y embistió a otro de la misma empresa que se encontraba detenido en inmediaciones de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, dejando como saldo cinco pasajeros heridos que debieron ser trasladados por el SAME para su atención.

El choque ocurrió este domingo pasadas las 17 cuando uno de los colectivos circulaba por la rotonda e intentó girar hacia la calle Sarmiento, con dirección a la avenida Del Libertador.

En ese momento, por causas que se están investigando, chocó con su lateral derecho a otro colectivo de la misma línea, que se encontraba detenido sobre la calle Sarmiento.

En el accidente resultaron heridas varias personas y ocasionó complicaciones en el tránsito de la zona, una de las más transitadas de la Ciudad los fines de semana.

Tres ambulancias del SAME se hicieron presentes en el lugar y comenzaron con las tareas de asistencia a los pasajeros heridos de ambas unidades. En total, fueron cinco las personas que sufrieron politraumatismos y necesitaron derivación hospitalaria.