Una mujer saltó desde una avioneta en Miramar, le falló el paracaídas y murió La víctima tenía 52 años, integraba una asociación deportiva y tenía vasta experiencia en la actividad. La Fuerza Aérea se presentó en el lugar para peritar el paracaídas.







La mujer tenía 52 años.

Una jornada de paracaidismo en el aeroclub de Miramar terminó en tragedia luego de que una mujer de 52 años se arrojara de una avioneta y, tras fallarle el paracaídas, impactó contra el césped y murió en el acto.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, en las instalaciones del aeroclub ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77. Tras la identificación del cuerpo, los investigadores determinaron que era oriunda de San Ignacio, Misiones, y se mostraba en sus redes sociales disfrutando de actividades aéreas, como vuelos en avioneta y saltos en paracaídas, una práctica que cultivaba como hobby y que terminó costándole la vida. Formaba parte de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata y participaba de la jornada junto a otros compañeros.

Al lugar acudieron efectivos policiales, quienes constataron el deceso y procedieron al secuestro del arnés y la mochila del paracaídas, que se encuentran bajo peritajes para determinar las causas del fallo. El procedimiento está a cargo de la Fuerza Aérea, mientras que la investigación está a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, titular de la UFI N.º 11-