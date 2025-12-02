3 de diciembre de 2025 Inicio
Día de los Derechos Humanos: Buenos Aires Herald proyectará un conmovedor documental en el Malba

El largometraje Tiempos Circulares de Andrés Dunayevich se exhibirá el 12 de diciembre. La función será parte de un ciclo de cine que explorará el vínculo entre el periodismo y la memoria histórica.

El Malba proyectará el documental Tiempos Circulares organizado por Buenos Aires Herald.

El Malba proyectará el documental Tiempos Circulares organizado por Buenos Aires Herald.

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el histórico periódico Buenos Aires Herald organiza un evento especial en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Se trata de la proyección del documental Tiempos Circulares, dirigido por Andrés Dunayevich, que tendrá lugar el 12 de diciembre a las 20 hs.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.
El documental, que dura 78 minutos, narra la conmovedora historia de cuatro amigos íntimos en Córdoba, dos parejas de hermanos, unidos por el dolor de haber perdido a sus padres a manos de la brutalidad de la última dictadura argentina.

La película sigue las vidas de los hermanos Ramiro y Martín Fresneda, cuyos padres fueron secuestrados durante la trágica "Noche de los Cravates" de 1977, y los hermanos Carlos y Pablo de la Fuente, hijos de los activistas Yolanda Ripoll y Carlos de la Fuente. A través de su participación en juicios, talleres y grupos de derechos humanos, los protagonistas descubren que "la alegría compartida es la mejor forma de venganza".

Andrés Dunayevich, el director de la obra, reconocido por su profunda pasión por el cambio social, como Tacones al Cielo (2023/24), y los cuatro amigos protagonistas asistirán a la proyección en el MALBA.

Buenos Aires Herald: estandarte en la defensa de los Derechos Humanos

La elección de esta temática refuerza el histórico compromiso del Buenos Aires Herald con los derechos humanos y los valores democráticos. El periódico fue uno de los escasos medios que reportaron las violaciones sistemáticas durante la dictadura.

Recordado por su valentía, parte de su staff, como el director Robert Cox y el periodista Andrew Graham-Yooll, debieron exiliarse tras ser amenazados. La redacción del Herald se convirtió en un refugio para Madres y familiares de desaparecidos que buscaban publicar sus historias.

La proyección de Tiempos Circulares dará inicio a un ciclo especial de 15 películas inspirado por el Herald que explorará la íntima relación entre el cine y el periodismo. La serie comenzará el jueves 4 de diciembre con la exhibición de "El cuarto poder" (1985), de Serge Leroy, y "Asesinos S.A." (1974), de Alan J. Pakula.

Las entradas para la proyección y para el resto del ciclo se pueden adquirir en el sitio web del MALBA, en la pestaña Cine. El programa completo estará disponible hasta el sábado 27 de diciembre.

