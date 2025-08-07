7 de agosto de 2025 Inicio
Una mujer parecida a Patricia Bullrich fue agredida y la ministra reaccionó: "Qué maleducada"

La titular de la cartelera de Seguridad repudió el accionar de una pasajera que antes de bajar del colectivo le tiró agua a una mujer con notables similitudes físicas con la funcionaria.

El video se viralizó en redes y la ministra, Patricia Bullrich, repudió el hecho.

Un insólito momento vivió una mujer que viajaba en colectivo luego de ser confundida con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Actualizaron el sueldo de la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, la Federal y el Servicio Penitenciario.
Oficializaron un aumento salarial para las fuerzas federales: cuál será el nuevo monto

De acuerdo al video que se viralizó, otra pasajera que estaba a la espera de que el vehículo se detuviera para descender, le tiró agua de una botella de plástico que tenía en su mano porque pensó que era la ministra.

“Lavate la boca antes de hablar de Cristina”, le gritó.

Sin reacción, la mujer agredida no le respondió y siguió mirando su celular. Lo único que atinó a hacer fue secar sus anteojos con su ropa mientras observaba a su alrededor.

La respuesta de Patricia Bullrich por la agresión a una mujer en el colectivo

Luego que se volviera viral el video, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó en redes y apuntó contra la agresora.

“Qué maleducada, por favor”, escribió la funcionaria de Javier Milei en su cuenta de X respondiendo a una cuenta que publicó el video y agregó: “Esperó a bajar para tirarle agua a una ciudadana creyendo que era yo. ¿Así defiende sus ideas?”.

Como la agresora hizo referencia a Cristina Kirchner, quien está cumpliendo prisión domiciliaria por su condena a seis años por la causa Vialidad, la ministra pidió “que mejor vaya a explicar la fortuna que se afanó la que está presa por chorra”.

Patricia Bullrich

