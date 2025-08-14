14 de agosto de 2025 Inicio
Mar del Plata: una viuda negra durmió a un hombre y le desvalijó el departamento

La mujer fue detenida luego de que se descubriera que intentó vender los objetos robados. La víctima, que había tomado un té, fue hallada acostada sobre una estufa eléctrica.

Una mujer drogó a un hombre con un té en la ciudad de Mar del Plata y desvalijó su departamento, tras conocerlo mediante Facebook. Luego, intentó vender los objetos que robó en una plataforma digital y fue detenida por la Policía.

El periodista Leo García explicó en De Una, por C5N, cómo se produjo el hecho: "La mujer, de nacionalidad chilena, tiene 35 años y el hombre 47. Se conocieron en una aplicación de citas. Fueron al edificio después de cenar. Previamente, hubo un té que durmió a la víctima, que fue desvalijada. La mujer estaba vendiendo todo lo que había robado".

El hombre víctima de la viuda negra en Mar del Plata.

En tanto, su colega Jimena Paternoster detalló, en el móvil de C5N desde Mar del Plata, los elementos que robó la mujer y cómo fue detenida: "Se llevó camperas, celulares y computadoras. Está imputada por dos casos similares. La exesposa y los hijos vieron las publicaciones en Facebook e hicieron la denuncia. Simularon una compra con policías de civil en la zona de Alem".

"Está alojada en la cárcel de Batán y se negó a declarar. La fiscal es Romina Díaz. La víctima fue encontrada acostada en una estufa eléctrica prendida, por lo que su cuerpo estaba quemado. Lo trasladaron a un hospital, lo estabilizaron y le dieron de alta", agregó sobre la víctima.

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

A un mes de la muerte de Williams Quispe Quenta a causa de un ataque de viudas negras en Ciudadela, la Policía detuvo a la segunda sospechosa de 20 años. Todavía queda una tercera mujer prófuga.

La víctima, de 19 años y nacionalidad boliviana, murió a mediados de julio último en su departamento a manos de viudas negras que había conocido en la disco Equinoxio de Liniers. Después de charlar en el boliche, Quispe Quenta y dos amigos decidieron seguir la noche en la casa de la víctima fatal. En determinado momento, los tres jóvenes se durmieron. Rodrigo y Efraín se despertaron alrededor de las 10 de la mañana del domingo y encontraron a su amigo sin signos vitales.

Tras conocerse el caso, la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense comenzó a seguir el rastro de las sospechosas, con un detallado análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

Así, la primera sospechosa fue apresada cinco días después del deceso, el joven de nacionalidad boliviana. Ahora, a casi un mes después, los mismos detectives capturaron en territorio porteño a la segunda acusada, con la colaboración de la División Homicidios de la PFA, que depende de la nueva DFI.

La mujer, identificada como Eugenia Mendoza, de 20 años, estaba escondida en una casa de la calle Carlos Berg, en la zona del Bajo Flores, a pocas cuadras del estadio de San Lorenzo. En la requisa al domicilio, los detectives encontraron tusi y pastillas de clonazepam.

La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de San Martín y se caratuló como “homicidio criminis causa”. Se espera que se indagada en las próximas horas, detalló Infobae.

