Una mujer cumplió su sueño de conocer el mar y la emoción se volvió viral

Gisela y sus 4 hermanos fueron abandonados por su mama biológica y su papá formó nuevamente pareja cuando ella tenía 4 años, de modo que allí volvieron a ser una familia: “Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre”, revelaron a Infobae.

La mercedina pudo cumplir el sueño de quien la crio, un sueño que no pudo hacer realidad con su padre porque murió. Enseguida Grassi reocordó: "Una vez estaba hablando con él y le pregunté si conocía el mar, me dijo que no y le prometí que lo iba a llevar”.

Las dos mujeres pudieron hacer realidad ese sueño. Cuando Isabel vio el mar se maravilló con la magnitud de ese espectáculo natural: "Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble".

Isa, como la llama su familia, disfrutó de varios días de playa junto a Franco, su yerno, su nieta y su hija y el momento quedó grabado en una serie de videos que tuvieron más de 800 mil visualizaciones en Tik Tok.