Filas de más de 6 horas para registrar la SUBE: las quejas y bronca de la gente

La odisea para registrar el dispositivo a nombre del usuario sigue siendo un problema para los usuarios que debieron esperar para no pagar la tarifa más cara en el colectivo y el tren.

Los usuarios reclamaron que si no pueden registrar la SUBE no podrán usar el servicio por los aumentos.

Ante el aumentos de los boletos del transporte público , los usuarios se quejaron por las largas colas de hasta 6 horas para nominar la tarjeta SUBE para pagar un boleto más bajo para los colectivos, trenes y subtes. "Hace dos meses que no se puede vivir", reclaman los usuarios.

La desesperanza estuvo presente en los comentarios de los pasajeros, como Soledad, una empleada de un call center: "Estoy desde las 11 de la mañana y mi marido vino a las 6. Es una vergüenza. Nosotros venimos de Lanús".

En este sentido, la joven agregó que la situación económica que tiene actualmente "es un desastre, es infernal". En este mismo tono advirtió: "Espero que Milei (Javier ) vea todo esto. No se puede pagar nada y ni siquiera llegar a fin de mes".

Ella toma tres medios para ir a trabajar, tiene 3 hijos, y remarcó que ya hizo las cuentas de cómo impactarán los aumentos en su economía diaria: "Hice la cuenta de $3.000 pesos por día y al mes son $45.000. En dos meses es lo peor que nos ha pasado desde hace años".

Más adelante, Teodora, que tiene más de 3 chicos, y que también estuvo a las 6 en la estación y reclamó "los colectiveros si no tenes la SUBE cargada te hacen bajar". En cuanto sus gastos diarios confesó que "tuve que recortar carne, comida, azúcar, hoy con lo que gano no me alcanza".

Héctor, de Bariloche, detalló que la economía diaria "es un problema". Reconoció que tuvo que parar de trabajar para registrar la tarjeta de su hijo. "La verdad, hay que seguir caminando. Hay que recortar y seguir manejándonos. Si estoy acá es porque no lo puedo pagar", enfatizó.

Ante la magnitud de las filas para registrar el dispositivo las autoridades tuvieron que repartir letras y números para organizar a todos los que esperaban desde temprano. Una usuaria comentó lo que gasta por día: "Sale un montón, todos los días estoy cargando $2.000 y $3.000".

Al lado, Marita se quejó por el tiempo que le lleva hacer el trámite y fue categórica al hablar de la economía personal y de los argentinos: "Que Milei (Javier) se fije como gobernar y que sino de un paso al costado".