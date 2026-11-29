Una mujer ahorcó a su hijo de 9 años en la vía pública para impedirle denunciar violencia de género Tras llamados al 911, la Policía se acercó a un auto en la avenida Costanera de Caleta Olivia, en Santa Cruz, del cual bajó un nene para pedir ayuda. Su madre lo agarró de la campera y forcejeó con él hasta ahorcarlo para volver a subirlo al vehículo. Por Agregar C5N en









Policía de Santa Cruz. Foto ilustrativa.

Una mujer de 32 años terminó detenida en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, luego de ahorcar a su hijo de nueve años que se había bajado de su auto para pedir ayuda a la Policía y denunciar a la expareja de su madre por violencia de género. Los efectivos se habían acercado a la avenida Costanera, donde se encontraba el vehículo, tras llamados al 911.

De acuerdo a lo publicado por el diario local La Opinión Austral, patrulleros que se encontraban en las inmediaciones acudieron al lugar y los policías observaron que la mujer sujetaba al niño e intentaba subirlo al vehículo tironeando su campera, mientras él se resistía y gritaba. Incluso la conductora comenzó a mover el auto para alejarse de los efectivos que se acercaban.

Fuentes policiales indicaron que la mujer presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y comenzó a agredir al personal policial, por lo que fue aprehendida y trasladada a una dependencia.

El niño también fue llevado a la comisaría y quedó bajo intervención del área de Niñez antes de ser entregado a su padre. La Justicia deberá determinar qué sucederá con la custodia del menor y si su madre se encuentra en una situación de violencia que deba ser atendida.

En 2026 hubo un femicidio cada 29 horas y ya son 266 las víctimas de violencia de género La violencia de género en Argentina atraviesa un momento alarmante. En lo que va de 2026 ya se registraron 266 víctimas fatales, lo que arroja la trágica estadística de un femicidio cada 29 horas. Las cifras se dieron a conocer en la antesala del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Un relevamiento del Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" de MuMaLá detalló que entre el 1 de enero de 2026 y el 20 de noviembre hubo 266 femicidios en todo el país. Esta cifra representa el mayor incremento de los asesinatos por motivos de género desde 2020. El informe de la asociación hace un desglose de los crímenes y detalla las distintas modalidades de violencia machista extrema de los últimos 11 meses de 2026: 194 femicidios directos.

32 femicidios vinculados (21 de niños y varones, y 11 de niñas y mujeres).

21 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado.

10 suicidios feminicidas.

9 trans/travesticidios.

A este total de casos se suma 1 crimen de odio y 9 muertes violentas asociadas al género ocurridas en ocasión de robos u otros delitos.