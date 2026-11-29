Se hizo famoso con un personaje de comedia que no emitía palabras y marcó una época: quién es Su particular estilo humorístico le permitió construir una trayectoria internacional y convertirse en uno de los comediantes más reconocidos de esta época. Agregar C5N en









Se hizo famoso con un personaje de comedia que no emitía palabras y marcó una época: ¿quién es? Freepik

Comenzó su camino artístico mientras estudiaba ingeniería en Inglaterra.

Alcanzó popularidad en la televisión británica antes de su mayor éxito.

Su personaje más famoso conquistó al público con humor físico y pocos diálogos.

Después de ese fenómeno, continuó su carrera con otros proyectos cinematográficos. Hay personajes de televisión que consiguen trascender generaciones y mantenerse vigentes con el paso de los años. Uno de los ejemplos más recordados es Mr. Bean, el hombre de pocas palabras que conquistó al público con sus gestos, ocurrencias y situaciones disparatadas. Detrás de esa creación está Rowan Atkinson, un actor británico que construyó una extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Rowan Atkinson, el actor que le dio vida a Mr. Bean. Getty Images Nacido el 6 de enero de 1955 en el condado de Durham, Inglaterra, Atkinson no llegó a la actuación por un camino convencional. Mientras estudiaba ingeniería en la universidad, encontró un anuncio que convocaba a participar de una revista teatral. Aunque tenía algunas dificultades para expresarse debido a su tartamudez, decidió probar suerte y descubrió una faceta que terminaría marcando su futuro profesional.

Sus primeras experiencias sobre los escenarios le permitieron ganar reconocimiento y acercarse a figuras como el guionista Richard Curtis. En 1977 participó del Festival de Edimburgo y, poco después, se incorporó al programa de la BBC Not the Nine O'Clock News. Su trabajo le abrió las puertas de la televisión británica y fue el comienzo de una carrera que tendría varios éxitos.

La historia de Rowan Atkinson y su famoso personaje Mr. Bean Antes de alcanzar la fama internacional, Atkinson ya había conseguido popularidad con la serie La víbora negra, en la que participó como actor y escritor. Sin embargo, su mayor creación llegó con Mr. Bean, un personaje de comportamiento infantil, bastante torpe y con una particularidad que lo diferenciaba del resto: se comunicaba principalmente mediante gestos, sonidos y expresiones faciales, sin necesidad de grandes diálogos.

Rowan Atkinson, el actor que le dio vida a Mr. Bean. IMDb El éxito fue inmediato y sus aventuras quedaron plasmadas en 14 episodios que recorrieron distintos países. La popularidad del personaje también dio lugar a una serie animada y dos películas: Bean (1997) y Las vacaciones de Mr. Bean (2007). A pesar del cariño del público, el actor comenzó a pensar en dejar atrás ese papel para evitar que su creación perdiera la frescura con el paso del tiempo.