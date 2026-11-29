Estrella de las series: así fue la sorprendente transformación de Chase Stokes El actor llamó la atención con una imagen renovada después de alcanzar la fama internacional con Outer Banks. Agregar C5N en









Chase Stokes sorprendió con su nueva apariencia, alejada de la imagen juvenil que lo hizo famoso como John B en Outer Banks.

El intérprete dejó atrás el estilo juvenil que caracterizó a John B en la exitosa ficción de Netflix.

Su nueva apariencia incluye barba, canas visibles y una estética más madura.

El actor contó cómo influyeron las exigencias físicas de las grabaciones en su bienestar.

También modificó su rutina de entrenamiento y alimentación para prepararse para nuevos desafíos profesionales. Estrella de las series: Chase Stokes, el reconocido actor que saltó a la fama internacional por liderar el elenco de la exitosa serie Outer Banks, causó un verdadero revuelo entre sus seguidores al revelar una impactante metamorfosis física e imagen renovada para sus próximos desafíos actorales. Así fue la sorprendente transformación.

Distanciándose de la estética descontracturada y de espíritu surfero que caracterizó a su personaje John B. durante múltiples temporadas, la celebridad estadounidense sorprendió al lucir un cambio de estilo radical que no tardó en volverse tendencia en plataformas digitales y medios del espectáculo.

Stokes compartió los duros sacrificios físicos que realizaba durante las filmaciones de Netflix para encajar en ese estándar, incluyendo ayunos severos prolongados hasta altas horas de la noche y la ingesta forzada de más de cuatro litros de agua diarios para evitar cualquier subida de peso.

Como fue la impactante transformación de Chase Stokes En una reveladora declaración, Chase Stokes habló de forma abierta sobre los profundos desafíos personales que atravesó al lidiar con la dismorfia corporal, un trastorno alimentado por la constante exposición a críticas y comentarios despectivos en plataformas digitales.

El intérprete expresó una gran sensación de alivio al concluir su etapa como John B en Outer Banks, un rol que encasilló su imagen pública en la del clásico joven atlético de cabello rubio, manifestando su firme intención de encarar producciones complejas que pongan en valor su verdadera capacidad interpretativa.