Matías Alé reveló cómo está hoy tras su brote de 2015: "Sé que no soy el hijo del Espíritu Santo" Invitado a La noche de Mirtha, el actor repasó los 45 días que pasó internado tras el episodio de 2015, describió la rutina y el miedo en la clínica y aseguró que lleva tres años sin medicación. Agregar C5N en









Matías Alé habló de su presente sin medicación y recordó su internación psiquiátrica de 2015.

Matías Alé habló de su salud mental y recordó la internación psiquiátrica que atravesó en 2015 tras el brote que sufrió aquel año. Durante su paso por La noche de Mirtha con Juana Viale, el actor se mostró “pleno” en su presente, reveló que lleva tres años sin tomar medicación y repasó cómo fue convivir con los delirios y la pérdida de autonomía durante los 45 días que estuvo internado. “Se que no veo sombras ni soy el hijo del Espíritu Santo, como creía en ese momento", aseguró.

Durante la cena, el actor repasó las ideas que sostenía en aquel momento y admitió lo difícil que fue sobrellevar ese trance, remarcando que hoy no está bajo tratamiento farmacológico: “Se que no veo sombras ni soy el hijo del Espíritu Santo, como creía en ese momento. Hace tres años no tomo medicación”. Aunque hoy afirma atravesar un buen momento, señaló el impacto que tuvo ese año en su historia personal y vinculó el desencadenante con un consumo puntual: “Estoy pleno, pero a mí el 2015 me hizo muy mal. Probé marihuana y no me hizo bien, eso me llevó a los delirios”.

Por último, precisó que permaneció internado en una clínica psiquiátrica desde el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2015 —un total de 45 días—, pero advirtió que la recuperación no cerró allí: “Me fui muy medicado, muy triste”.

Los días de Matías Alé en la clínica psiquiátrica En ese contexto, Alé aprovechó para recordar su paso la internación y describió la estricta rutina de la clínica y la pérdida de autonomía frente a las pautas del personal: “Te dicen a qué hora levantarte, a qué hora comés... Te ponen perfume una vez por día, te manejan tu vida. Además, perdón que diga esto, pero usás la misma remera y el mismo calzoncillo durante días, aunque te los van lavando”.

También evocó el miedo nocturno al señalar “Sé lo que es estar internado en un psiquiátrico con miedo a dormir solo” y contó cómo se acompañaba con un compañero con insomnio: “Yo abría los ojos y el compañero me estaba mirando fijo. Entonces nos hacíamos bien mutuamente”.

A partir de un cruce en Bariloche con la madre de un excompañero de internación, Alé sostuvo que “Lo que uno es, también lo es dentro del psiquiátrico”. Recordó haberle cambiado unos calzoncillos por unos anteojos a la hija de un policía y destacó el comentario de ese paciente sobre su humor en la convivencia: “Hasta dentro de la clínica nos hacías reír”. En el cierre, dejó un mensaje de esperanza para quienes atraviesan cuadros similares: “Si hoy hay alguien que está teniendo una dificultad y dice: ‘Mirá al chabón, está sentado ahí. Yo puedo salir adelante’, misión cumplida”.