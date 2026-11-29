¡Bombazo retro! Xuxa vuelve a la Argentina en 2027 y lo anunció con un misterioso video Telefe compartió un video con la canción "Luna de Cristal" y una nave sobre Buenos Aires para presentar a la brasileña como figura exclusiva para 2027, aunque aún no precisó el formato. Agregar C5N en









La brasileña aclaró que su legado va de la mano de la diversidad y el respeto. Redes sociales

La nostalgia de los años noventa volvió a encenderse en la televisión y las redes tras el misterioso spot con el que Telefe anunció el regreso de Xuxa a la Argentina en 2027. Con las consignas "Artista exclusiva" y "Xuxa Argentina 2027", una nave sobrevolando lugares icónicos porteños y la versión en español de la canción Luna de cristal, el canal confirmó la vuelta de la estrella brasileña sin revelar todavía los detalles de su participación.

La novedad se dio a conocer durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, cuando Telefe emitió una pieza audiovisual con imágenes de la cantante y conductora. El spot recuperó además uno de los elementos más representativos de sus recordados programas infantiles.

Si bien todavía no trascendieron detalles sobre el formato de su regreso al país, el canal compartió el video en sus redes sociales oficiales para celebrar el anuncio con una frase contundente: "TODO EL MUNDO ESTÁ FELIZ. Xuxa vuelve a la Argentina".

La ilusión por su gira despedida y su historia en el país Aunque el anuncio no precisó fechas ni detalles sobre su rol en la pantalla, despertó fuertes expectativas ante la posibilidad de que la estrella brasileña traiga su tour despedida al país. En 2024, la propia artista había revelado su intención de encabezar "El último vuelo de la nave", una serie de shows que recorrería distintas ciudades de Brasil para cerrar finalmente en suelo argentino.

En paralelo, la conductora ya venía alimentando ese reencuentro en sus redes sociales, donde recordó sus históricos recitales en el estadio de Vélez Sarsfield y prometió volver pronto al país que tanto quiere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe) Ese fuerte lazo con el público local nació a principios de los años noventa, tras el estreno de "El Show de Xuxa" por la pantalla de Telefe el 6 de mayo de 1991. La adaptación de su éxito brasileño se transformó rápidamente en un fenómeno infantil que marcó a toda una generación con canciones, juegos, coreografías y el acompañamiento de las recordadas Paquitas.