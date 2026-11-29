Se puede ver fútbol libre de todo riesgo a través de TV, streaming o medios digitales. Cómo seguir Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura.

Boca Juniors se mide este domingo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final del Torneo Clausura , un duelo decisivo que comenzará a las 20:30 (hora de la Argentina) en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.

Boca busca seguir de racha contra Gimnasia y clasificarse a las semifinales del Clausura

El conjunto azul y oro llega a los cuartos de final tras finalizar segundo en la Zona A del Torneo Clausura 2026 y luego de coronarse campeón de la Tabla Anual. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió ubicarse entre los primeros puestos de su grupo y por eso tiene la localía. En octavos ya la aprovechó: venció a Independiente Rivadavia por 2 a 0 con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel .

Además, el Xeneize viene de derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana el sábado de la semana anterior. De esa manera, cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales y dio la segunda vuelta olímpica de su temporada.

El Xeneize ya levantó la Copa Sudamericana, la tercera de su vitrina.

Gimnasia cerró la fase regular en la tercera posición del Grupo B con 31 unidades. Además, el Lobo viene de superar 4 a 2 a Newell's en unos calientes octavos de final y sueña con dar el gran batacazo de visitante. El conjunto dirigido por Ariel Pereyra destacó con 29 goles en 17 partidos.

Los hinchas y el público argentino solo podrán ver el partido a través de TNT Sports Premium desde las 20:30 a través del canal designado en cada operador:

Canales 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1020 (HD) de Telecentro

El encuentro, con el Pack Fútbol contratado previamente, podrá seguirse mediante las plataformas de Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play.

Con las victorias de Independiente y River, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

El primero en lograr la clasificación a las semis fue Independiente tras el triunfo en Liniers frente a Vélez: el Rojo venció al Fortín por 3 a 1 en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 al término del tiempo reglamentario y el suplementario en el estadio José Amalfitani.

De esta manera, el equipo de Avellaneda consiguió así meterse entre los cuatro mejores del campeonato y se ilusiona con volver a festejar un título local luego de 24 años: la última coronación en Primera División fue el Apertura 2002. Luego ganó las Sudamericanas 2010 y 2017, y la Suruga Bank en 2018.

¡Garantía de partidazos! Ya tenemos los cruces para los #CuartosdeFinal del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 pic.twitter.com/EU7MVf7R2C — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 26, 2026

Por su parte, en el segundo último choque de dicha jornada se disputó en Alta Córdoba donde River le ganó por la mínima diferencia a Instituto y también se convirtió en uno de los mejores cuatro.

El otro lado del cuadro se definirá este domingo 28 de noviembre: en primer turno, Rosario Central juega desde las 17 ante Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El vencedor de ese duelo se medirá frente al que se imponga en La Bombonera, en el partido que sostendrá Boca frente a Gimnasia La Plata desde las 20:30.