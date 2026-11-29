Causó furor en Argentina: qué fue de la vida de la modelo Claudia Fernández La artista uruguaya supo ganarse un lugar en el espectáculo argentino con sus participaciones teatrales y televisivas. A los 50 años, atraviesa una etapa de cambios, nuevos aprendizajes y proyectos lejos de los escenarios que la hicieron famosa. Agregar C5N en









Claudia Fernández se alejó de las marquesinas argentinas y hoy combina su trabajo artístico con nuevos proyectos en Uruguay.

Compartió escenario y pantalla con algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo.

Después de varios años de exposición mediática, apostó por un camino diferente.

Una actividad semanal transformó su vínculo con el arte y la comunidad.

Su presente combina nuevos desafíos profesionales con una vida familiar entre Argentina y Uruguay. Causó furor en Argentina: Claudia Fernández supo conquistar los escenarios argentinos y compartir pantalla con grandes figuras del espectáculo. Hoy, a los 50 años, atraviesa una transformación personal y profesional, ¿qué fue de la vida de la modelo?.

Durante la década del 2000 y los primeros años de 2010, se convirtió en una de las vedettes más reconocidas del espectáculo argentino. Conquistó las marquesinas del teatro de revistas, compartió escenario con figuras como Moria Casán y Carmen Barbieri y participó en distintas ediciones del Bailando, donde también logró ganarse un lugar en la televisión.

Así, la mujer que supo ser una de las artistas más convocantes, hoy atraviesa una etapa diferente, con nuevos intereses y objetivos. La actuación sigue formando parte de su historia, pero también encuentra motivación en el cine, la docencia y los proyectos que desarrolla lejos de las marquesinas.

Qué fue de la vida de la vedette Claudia Fernández Claudia Fernández fue jurado de programas como Got Talent Uruguay y Tu cara me suena, emitidos por Canal 12, y también encabezó diferentes ciclos de entretenimiento en Canal 10. En paralelo, apostó por el teatro de texto y los espectáculos unipersonales, con obras como Se dice de mí y Atrevidas.

Con el paso de los años, la artista decidió regresar a Uruguay, su país natal, donde continuó desarrollando su carrera. Lejos de abandonar el mundo artístico, encontró nuevas oportunidades en la televisión, el teatro y la conducción. Pero su presente no se limita a la actuación: a los 50 años, comenzó a estudiar cine con la intención de explorar nuevas posibilidades profesionales detrás de cámara. Su objetivo es formarse como directora y productora audiovisual, una faceta que le permite experimentar con otras formas de contar historias.