Los cantantes mostraron parte de su casa en redes sociales y dejaron ver cómo es uno de los ambientes principales.

Minimalista y con sensación de calidez : los músicos mostraron parte de su casa en redes sociales y sorprendieron con un ambiente que combina tonos neutros, muebles de diseño moderno y materiales naturales. así es el living de Duki y Emilia Mernes

Acostumbrados a los escenarios multitudinarios, las producciones musicales y los looks llamativos, pareja musical dejaron ver una faceta más íntima de su vida cotidiana. A través de un video publicado en redes sociales, los artistas compartieron imágenes de su hogar y uno de los ambientes que más llamó la atención fue el living .

La decoración que mostraron los músicos puede servir como inspiración para renovar otros espacios sin necesidad de realizar grandes modificaciones. El estilo contrasta con la energía de sus presentaciones musicales y muestra otra faceta de la vida cotidiana de la pareja.

Lejos de una decoración recargada, el espacio se caracteriza por una estética minimalista, con una paleta de colores neutros, muebles de líneas simples y elementos que aportan calidez . La combinación de materiales naturales y detalles cuidadosamente seleccionados genera una sensación de armonía y amplitud.

Uno de los aspectos más destacados del ambiente es la elección de los colores. Predominan los tonos arena, beige, marrón y blanco roto , una combinación que permite mantener una continuidad visual y evita los contrastes demasiado intensos. En el centro del living se encuentra una mesa ratona de diseño cilíndrico y formas orgánicas, que rompe con las líneas rectas de otros muebles y aporta personalidad sin sobrecargar el espacio.

La madera también tiene un papel importante en la decoración. En el sector del comedor se observa una mesa de este material, acompañada por sillas modernas de estructura sencilla. Esta elección suma una textura natural y genera un equilibrio entre la estética contemporánea y la sensación de hogar.

Otro de los elementos que lo caracterizan son sus amplios ventanales. Además de permitir el ingreso de luz natural, generan una conexión visual con el exterior y contribuyen a que el ambiente se perciba más abierto. La iluminación también permite destacar los diferentes materiales presentes en la decoración, desde la madera hasta la cerámica y los textiles en tonos claros.

La propuesta sigue algunos de los principios del concepto minimalista, una tendencia que prioriza los espacios despejados, los muebles funcionales y la selección de pocos objetos decorativos. En lugar de acumular accesorios, cada pieza cumple un propósito estético y contribuye a la identidad del ambiente.