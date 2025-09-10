10 de septiembre de 2025 Inicio
Macabro abuso en una cárcel de Salta: reclusos maniataron y empalaron a otro preso

Tres jóvenes de entre 20 y 22 años fueron condenados a raíz del aberrante hecho. El principal acusado fue imputado como autor de lesiones graves y abuso sexual gravemente ultrajante.

Por
El hecho ocurrió en la cárcel de Metán

El hecho ocurrió en la cárcel de Metán, Salta, en marzo.

La Justicia de Metán, en la provincia de Salta, condenó a tres reclusos por un brutal ataque sexual contra otro compañero de la dependencia policial en la que estaban alojados.

El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, con la intervención del fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, en representación del Ministerio Público Fiscal. El hecho ocurrió en marzo.

Según relató la víctima, el hombre habría sido atacado mientras dormía. Los agresores lo maniataron y luego procedieron a empalarlo.

El principal acusado, de 22 años, fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva como autor de los delitos de lesiones graves y abuso sexual gravemente ultrajante. Sus dos cómplices, de 20 años cada uno, fueron considerados partícipes secundarios, motivo por el cual recibieron penas de 4 años de cárcel efectiva.

La resolución fue dictada por el juez de Garantías 2 de Metán, Mario Dilascio, luego de que los acusados admitieran su responsabilidad en los hechos y se alcanzara un acuerdo dentro del marco legal del juicio abreviado.

Como parte de la sentencia, también ordenaron la incorporación de los tres condenados al Banco Nacional de Datos Genéticos, una medida destinada a reforzar el registro de autores de delitos graves.

