Una argentina que vive en Barcelona es viral en España por una opinión polémica sobre los catalanes

Sin embargo, entre tantos españoles sorprendió una argentina, que respondió: "(Trato de evitar) Absolutamente todas, y mientras más catalana sea la zona, más intento evitarla". Desde ese primer comentario, la mujer ya se puso en contra a todos los catalanes, y encima luego volvió a insistir con el mismo mensaje.

Por el contrario, señaló una zona que sí le gustaba recorrer: "Ir a San Roc, por ejemplo, que es un lugar con gitanos, me gusta mucho. Todas las cosas que son lugares con inmigración me gustan mucho. Todo lo que no sea catalán está super bien". Pero lo peor de todo fue la frase final que desató la polémica: "No creo que los catalanes no sean españoles, creo que son españoles en una versión incluso 'peorcita'".

El nivel de odio en el mensaje provocó una furia generalizada entre los catalanes, que comentaron en la publicación que se volvió viral. Comentarios como "Si no te gustan los catalanes, no vengas a Barcelona, así de fácil", "todo el odio que reciba será merecidísimo" y "Esta chica argentina, catalanófoba, tendrá un cortocircuito y se asombrará cuando descubra a los gitanos catalanes de Gràcia, de Hostafrancs, de la Calle de la Cera..." fueron los más destacados.

El video de la argentina que vive en Barcelona