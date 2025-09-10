10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las 4 posturas de yoga que practica Antonio Banderas para estar más ágil

El actor español reveló que esta disciplina es uno de sus secretos para mantenerse en forma a los 65 años. Paso a paso, cómo empezar a practicarla.

Por
Antonio Banderas reveló que practica yoga.

Antonio Banderas reveló que practica yoga.

Freepik

Antonio Banderas cumplió 65 años en el mes de agosto pero se mantiene tan activo como siempre. Según él mismo contó en una entrevista con Cuarto Milenio, uno de sus secretos es que practica yoga "para estar más ágil". Esta disciplina de bajo impacto es una de las mejores para trabajar tanto el cuerpo como la mente.

Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.
Te puede interesar:

Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025

"El yoga a partir de los 60 o 65 años tiene beneficios terapéuticos en personas con fartritis, diabetes y esclerosis. Se recomienda practicarlo con personas experimentadas que nos guíen, por ejemplo, si nuestra presión arterial tiende a ser alta o hay enfermedades degenerativas oculares, caso del glaucoma", explicó el experto en longevidad Gonzalo Ruiz Utrilla.

Además, mantenerse activo ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a fortalecer el cuerpo, los huesos y los músculos. Según Utrilla, dos o tres sesiones de yoga de 30 minutos a la semana son suficientes para las personas mayores que nunca habían practicado la actividad y quieren empezar a hacerlo.

Para empezar a moverse de forma gradual y segura, la recomendación es empezar con cuatro posturas o asanas básicos. De a poco, sin forzar el cuerpo, se podrá ir complejizando la práctica, y los resultados empezarán a notarse a las pocas semanas.

Tadasana

Persona mayor, ejercicio, yoga

Es una de las posturas básicas del yoga: consiste en pararse en la esterilla con los pies firmes, los hombros hacia atrás y las rodillas un poco flexionadas. El abdomen se contrae ligeramente, activando las piernas y la zona core. Al distribuir el peso del cuerpo, esta postura mejora la circulación sanguínea, alivia dolores de espalda y descongestiona la columna.

Balasana

yoga

También es conocida como la postura del niño. Hay que arrodillarse sobre la esterilla, con las rodillas al ancho de las caderas, juntar los dedos de los pies y sentarse sobre los talones. Luego, hay que bajar lentamente y redondear la espalda hasta tocar el pecho con las rodillas y apoyar la frente sobre el suelo. Esta postura libera tensión de los hombros y espalda a la vez que estira las caderas, tobillos y muslos.

Vrikshasana

Yoga, Vrikshasana, postura del árbol

Popularmente conocida como la postura del árbol, ayuda a trabajar el equilibrio y la concentración. Partiendo de la postura de Tadasana, consiste en trasladar el peso del cuerpo al pie izquierdo y elevar lentamente la pierna derecha, abriendo la rodilla hacia afuera, hasta apoyar el pie en el muslo interior de la pierna contraria. Las manos se llevan al corazón o sobre la cabeza. Esta postura debe repetirse con la pierna contraria.

Marjaryasana

Yoga, postura del gato

Se la conoce comúnmente como postura del gato, y sirve para fortalecer la espalda y aliviar los problemas de columna. De rodillas sobre la esterilla, hay que colocarse en cuatro patas, con las muñecas y rodillas alineadas. Al exhalar, hay que redondear la espalda hacia arriba, acercando la cabeza hacia el pecho. Al inhalar, hay que arquear la espalda, levantar el coxis y alargar el pecho hacia adelante y arriba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reciclar los corchos ayuda muchísimo a las plantas, tiene múltiples beneficios.

Este truco para reciclar los corchos tiene un beneficio extra para tu hogar: cuál es

En la localidad de Exaltación de la Cruz, existe un pueblito ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de las mejores parrillas al aire libre.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que tiene un paseo natural encantador

Saber cómo actuar en los primeros minutos tras el accidente marca la diferencia en el proceso de curación.

Acción rápida y preventiva: qué hacer si te quemaste con agua hirviendo

Este pequeño pueblo es ideal para una escapada de fin de semana.

Turismo en Argentina: el pueblito rural que nadie conoce donde reina la quietud

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Qué es mejor para la longevidad: desayunar temprano o tarde

Horóscopo: los signos del zodiaco que son extremadamente puntuales que detestan a quienes no son así

Puntual o demorado: qué significa los momentos en los que llegas a los eventos según la psicología

Rating Cero

La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.
play

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

últimas noticias

Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025

Hace 11 minutos
play
La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Hace 15 minutos
Reciclar los corchos ayuda muchísimo a las plantas, tiene múltiples beneficios.

Este truco para reciclar los corchos tiene un beneficio extra para tu hogar: cuál es

Hace 25 minutos
play

Pánico en Mendoza: así ingresaba la adolescente armada al colegio

Hace 33 minutos
El queso prohibido por ANMAT se produce en Marcos Paz.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de queso cremoso

Hace 33 minutos