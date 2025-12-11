Una joven quiso ingresar a una cárcel con drogas escondidas en el ano y la descubrieron Una mujer de 26 años quedó detenida en el penal de Cruz del Eje, Córdoba, tras intentar la entrega de más de 300 dosis, entre cocaína y marihuana, a un detenido. Esto configura un grave delito contra la Ley Nacional de Estupefacientes. Por + Seguir en







La radiografía que delató a la mujer que llevaba droga escondida en el ano. El Doce

Una mujer de 26 años quedó detenida en la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba, luego de que el personal penitenciario descubriera que intentaba ingresar con una gran cantidad de estupefacientes. La mujer acudía al Complejo Carcelario N° 2 "Adjutor Andrés Abregú" para visitar a su pareja, un recluso del penal, cuando el plan quedó frustrado.

El operativo, a cargo del propio servicio penitenciario, permitió incautar un cargamento que totalizaba más de 300 dosis listas para ser distribuidas en el interior del complejo carcelario. "La visitante manifestó voluntariamente portar un elemento no autorizado, entregando un envoltorio de cinta aisladora negra oculto en su cavidad anal", informaron fuentes policiales.

Los guardias carcelarios de la unidad encontraron 245 dosis de marihuana y 59 dosis de cocaína. La detención ocurrió en medio de los protocolos de requisa que se aplican a cada persona que entra a visitar a los internos. La acción rápida de los guardias evitó que el material ilegal llegara a manos de los presos.

La imputación de la joven por portar más de 300 dosis de droga al ingresar a la cárcel Tras el hallazgo, la joven quedó inmediatamente aprehendida e incomunicada, a disposición de la Justicia. La Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje tomó intervención en el caso. La mujer se encuentra imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

En el C.C N.º 2 #CruzDelEje, durante el control rutinario de ingreso mediante el sistema #BodyScanner, el personal detectó una anomalía en una de las imágenes registradas. El Servicio Penitenciario de Córdoba compartió el caso en detalle a través un hilo en su cuenta oficial en la plataforma X. "Continuamos trabajando para prevenir el ingreso de elementos y sustancias prohibidas en nuestros establecimientos", concluyó la publicación.