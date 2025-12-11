11 de diciembre de 2025 Inicio
Una joven quiso ingresar a una cárcel con drogas escondidas en el ano y la descubrieron

Una mujer de 26 años quedó detenida en el penal de Cruz del Eje, Córdoba, tras intentar la entrega de más de 300 dosis, entre cocaína y marihuana, a un detenido. Esto configura un grave delito contra la Ley Nacional de Estupefacientes.

La radiografía que delató a la mujer que llevaba droga escondida en el ano.

Una mujer de 26 años quedó detenida en la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba, luego de que el personal penitenciario descubriera que intentaba ingresar con una gran cantidad de estupefacientes. La mujer acudía al Complejo Carcelario N° 2 "Adjutor Andrés Abregú" para visitar a su pareja, un recluso del penal, cuando el plan quedó frustrado.

En Córdoba hay dos ríos imperdibles con aguas cristalinas y limpias.
El operativo, a cargo del propio servicio penitenciario, permitió incautar un cargamento que totalizaba más de 300 dosis listas para ser distribuidas en el interior del complejo carcelario. "La visitante manifestó voluntariamente portar un elemento no autorizado, entregando un envoltorio de cinta aisladora negra oculto en su cavidad anal", informaron fuentes policiales.

Los guardias carcelarios de la unidad encontraron 245 dosis de marihuana y 59 dosis de cocaína. La detención ocurrió en medio de los protocolos de requisa que se aplican a cada persona que entra a visitar a los internos. La acción rápida de los guardias evitó que el material ilegal llegara a manos de los presos.

La imputación de la joven por portar más de 300 dosis de droga al ingresar a la cárcel

Tras el hallazgo, la joven quedó inmediatamente aprehendida e incomunicada, a disposición de la Justicia. La Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje tomó intervención en el caso. La mujer se encuentra imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

El Servicio Penitenciario de Córdoba compartió el caso en detalle a través un hilo en su cuenta oficial en la plataforma X. "Continuamos trabajando para prevenir el ingreso de elementos y sustancias prohibidas en nuestros establecimientos", concluyó la publicación.

En Argentina hay 10.051.200 empleados registrados.

El 29% de los asalariados usará el aguinaldo para pagar deudas

Hace 11 minutos
Hace 40 minutos
El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados

Hace 1 hora
En Sofía hubo más de 100.000 manifestantes.

Renunció el primer ministro de Bulgaria tras masivas protestas por corrupción

Hace 1 hora
Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8%.

Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8% tras la licitación de deuda del Tesoro

Hace 1 hora