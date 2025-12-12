IR A
De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

Esta película de acción con Bruce Willis marca tendencia en Netflix y escala posiciones gracias a una historia de venganza y búsqueda de justicia.

"Deseo de matar" regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018, su llegada a la plataforma impulsó un interés masivo que la llevó directamente a los primeros lugares del top 10.

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

Esa claridad narrativa, unida a la presencia sólida de Bruce Willis y al resto del elenco, hizo que la película se instalara en el top de Netflix con una facilidad sorprendente. Su éxito se construyó desde la sencillez, desde esa propuesta de entretenimiento efectivo que muchos consideran ideal para una tarde libre.

La popularidad de Deseo de matar en Netflix tiene varios factores que explican su ascenso. Uno de ellos es la presencia de Bruce Willis, una figura emblemática del cine de acción cuya sola aparición atrae a fans de varias generaciones. Su trayectoria lo asocia de inmediato con personajes fuertes, decididos y capaces de enfrentar situaciones límite, por lo que el público sabe exactamente qué esperar.

Sinopsis de Deseo de matar, la película de Bruce Willis que es tendencia en Netflix

La historia de Deseo de matar tiene un argumento claro y contundente. La película sigue a Paul Kersey, un cirujano con una reputación impecable que dedica su vida a salvar la de otros. Bruce Willis interpreta a este médico que disfruta de una existencia aparentemente tranquila, sostenida por su rutina profesional y la cercanía con su familia. Sin embargo, todo se quiebra cuando un ataque en su propio hogar deja a su esposa y a su hija en una situación devastadora.

Ese evento desencadena la transformación del protagonista. Frente a una respuesta insuficiente por parte de las autoridades, el personaje empieza a considerar la idea de hacer justicia con sus propias manos. Lo que inicia como un impulso desesperado se convierte en un camino que lo llevará a confrontar criminales y a sumergirse en un universo de violencia donde la venganza aparece como única salida.

La cinta utiliza esta premisa para avanzar con ritmo rápido, escenas intensas y un estilo visual que mantiene la tensión en cada secuencia. A pesar de que la trama no resulta novedosa, su estructura funciona como un imán para quienes buscan entretenimiento directo.

Tráiler de Deseo de matar

Reparto de Deseo de matar

  • Bruce Willis como Paul Kersey
  • Elisabeth Shue como Lucy
  • Vincent D'Onofrio como Frank Kersey
  • Camila Morrone como Jordan Kersey
  • Kimberly Elise como Detective Jackson
  • Dean Norris como Detective Rains
  • Kirby Bliss Blanton como Bethany
  • Ronnie Gene Blevins como Joe Charles
