De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor Esta película de acción con Bruce Willis marca tendencia en Netflix y escala posiciones gracias a una historia de venganza y búsqueda de justicia. + Seguir en







"Deseo de matar" regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.

"Deseo de matar" regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018, su llegada a la plataforma impulsó un interés masivo que la llevó directamente a los primeros lugares del top 10.

Esa claridad narrativa, unida a la presencia sólida de Bruce Willis y al resto del elenco, hizo que la película se instalara en el top de Netflix con una facilidad sorprendente. Su éxito se construyó desde la sencillez, desde esa propuesta de entretenimiento efectivo que muchos consideran ideal para una tarde libre.

La popularidad de Deseo de matar en Netflix tiene varios factores que explican su ascenso. Uno de ellos es la presencia de Bruce Willis, una figura emblemática del cine de acción cuya sola aparición atrae a fans de varias generaciones. Su trayectoria lo asocia de inmediato con personajes fuertes, decididos y capaces de enfrentar situaciones límite, por lo que el público sabe exactamente qué esperar.

Sinopsis de Deseo de matar, la película de Bruce Willis que es tendencia en Netflix La historia de Deseo de matar tiene un argumento claro y contundente. La película sigue a Paul Kersey, un cirujano con una reputación impecable que dedica su vida a salvar la de otros. Bruce Willis interpreta a este médico que disfruta de una existencia aparentemente tranquila, sostenida por su rutina profesional y la cercanía con su familia. Sin embargo, todo se quiebra cuando un ataque en su propio hogar deja a su esposa y a su hija en una situación devastadora.

Ese evento desencadena la transformación del protagonista. Frente a una respuesta insuficiente por parte de las autoridades, el personaje empieza a considerar la idea de hacer justicia con sus propias manos. Lo que inicia como un impulso desesperado se convierte en un camino que lo llevará a confrontar criminales y a sumergirse en un universo de violencia donde la venganza aparece como única salida.

Deseo de matar Netflix 1 La cinta utiliza esta premisa para avanzar con ritmo rápido, escenas intensas y un estilo visual que mantiene la tensión en cada secuencia. A pesar de que la trama no resulta novedosa, su estructura funciona como un imán para quienes buscan entretenimiento directo. Tráiler de Deseo de matar Embed - Death Wish | Official Trailer #2 | MGM Reparto de Deseo de matar Bruce Willis como Paul Kersey

como Paul Kersey Elisabeth Shue como Lucy

como Lucy Vincent D'Onofrio como Frank Kersey

como Frank Kersey Camila Morrone como Jordan Kersey

como Jordan Kersey Kimberly Elise como Detective Jackson

como Detective Jackson Dean Norris como Detective Rains

como Detective Rains Kirby Bliss Blanton como Bethany

como Bethany Ronnie Gene Blevins como Joe Charles Deseo de matar Netflix