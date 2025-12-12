Causa AFA: secuestraron 45 autos de lujo en una quinta en Pilar

A pedido del juez federal Daniel Rafecas se realizó un nuevo allanamiento en la mansión a nombre de “Real Central SA”. También hallaron motos y kartings, entre otros bienes.

La Justicia allanó una mega estancia de 10 hectáreas en Pilar y se secuestraron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings , es decir, un total de 54 vehículos, todos propiedad de la firma Real Central SRL.

El juez Federal Daniel Rafecas dispuso el allanamiento de la finca de Villa Rosa, Pilar, que se le atribuye a personas cercanas a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual está a nombre de Real Central SA, sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien figura en registros oficiales como monotributista.

En el lugar se encuentran los 6 peritos designados para efectuar la tasación de la finca (3 de la Corte y 3 del colegio de Martilleros de San Isidro). También se hará una filmación completa del predio y se tomarán fotografías. Según información oficial, se está procediendo a su secuestro y tasación por parte de los peritos convocados por el magistrado.

La Justicia Federal lleva a cabo nuevos allanamientos y ordenó la apertura de cajas de seguridad en 11 oficinas de la empresa Sur Finanzas , vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y activos.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, luego los allanamientos ejecutados el martes en la sede de la AFA, el predio que posee en Ezeiza, las oficinas de la Liga Profesional y las instalaciones de 18 clubes de primera división y el ascenso.

"Son 11 allanamientos en sedes vinculadas a Sur Finanzas. Es en la misma causa de la AFA donde ayer hubo 35 allanamientos. La Justicia quiere buscar documentación que está guardada en cajas de seguridad", informó la periodista de C5N, especialista en temas judiciales, Vanesa Petrillo, en el programa De Una.

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Un día después de una gran cantidad de allanamientos en diferentes sedes de clubes del fútbol argentino en la causa por lavado de dinero, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), emitió el primer comunicado oficial al respecto.

“Comunicado oficial sobre el requerimiento judicial realizado en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza”, publicaron en las redes sociales. En ella, explicaron que la institución “informa a la opinión pública que se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas”.