12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Causa AFA: secuestraron 45 autos de lujo en una quinta en Pilar

A pedido del juez federal Daniel Rafecas se realizó un nuevo allanamiento en la mansión a nombre de “Real Central SA”. También hallaron motos y kartings, entre otros bienes.

Por

La mansión está a nombre de “Real Central SA” .

La Justicia allanó una mega estancia de 10 hectáreas en Pilar y se secuestraron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, es decir, un total de 54 vehículos, todos propiedad de la firma Real Central SRL.

La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 
Te puede interesar:

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El juez Federal Daniel Rafecas dispuso el allanamiento de la finca de Villa Rosa, Pilar, que se le atribuye a personas cercanas a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual está a nombre de Real Central SA, sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien figura en registros oficiales como monotributista.

En el lugar se encuentran los 6 peritos designados para efectuar la tasación de la finca (3 de la Corte y 3 del colegio de Martilleros de San Isidro). También se hará una filmación completa del predio y se tomarán fotografías. Según información oficial, se está procediendo a su secuestro y tasación por parte de los peritos convocados por el magistrado.

Causa AFA: hay nuevos allanamientos en oficinas financieras y ordenaron abrir cajas de seguridad

La Justicia Federal lleva a cabo nuevos allanamientos y ordenó la apertura de cajas de seguridad en 11 oficinas de la empresa Sur Finanzas, vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y activos.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, luego los allanamientos ejecutados el martes en la sede de la AFA, el predio que posee en Ezeiza, las oficinas de la Liga Profesional y las instalaciones de 18 clubes de primera división y el ascenso.

"Son 11 allanamientos en sedes vinculadas a Sur Finanzas. Es en la misma causa de la AFA donde ayer hubo 35 allanamientos. La Justicia quiere buscar documentación que está guardada en cajas de seguridad", informó la periodista de C5N, especialista en temas judiciales, Vanesa Petrillo, en el programa De Una.

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Un día después de una gran cantidad de allanamientos en diferentes sedes de clubes del fútbol argentino en la causa por lavado de dinero, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), emitió el primer comunicado oficial al respecto.

“Comunicado oficial sobre el requerimiento judicial realizado en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza”, publicaron en las redes sociales. En ella, explicaron que la institución “informa a la opinión pública que se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas”.

Noticias relacionadas

Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Cristina Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno.

Tras el dato de inflación, Cristina cuestionó la política económica: ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?

Cancillería rechazó la explotación de yacimientos en Malvinas.

Malvinas: Cancillería rechazó el avance de licencias británicas e israelíes sobre el yacimiento Sea Lion

play

Estela de Carlotto: "El Gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria"

Federico Sturzenegger.

Sturzenegger aseguró que la reforma laboral generará "más empleo y mejores salarios"

Rating Cero

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Vuelve Euphoria en 2026.
play

Los lanzamientos de HBO para 2026: Euphoria, House of Dragons y Margarita, entre las mejores propuestas

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

últimas noticias

Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Messi en India

Hace 41 minutos
La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 49 minutos
River publicó los detalles para el nuevo TLM 2026.

Arrancó el plazo para que los hinchas de River renueven TLM del Apertura 2026: todas las fechas y precios

Hace 1 hora
El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

A plena luz del día asesinaron de un tiro a un hombre que pasó 20 años preso por abuso y asesinato

Hace 1 hora
¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Hace 2 horas