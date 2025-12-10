10 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el sendero sencillo que puede disfrutar toda la familia sin dejar de lado a la naturaleza

Entre los recorridos emblemáticos que posee San Javier, esta caminata es de las más destacadas para disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

Es un destino turístico natural y encantador en la provincia de Córdoba. 

Es un destino turístico natural y encantador en la provincia de Córdoba. 

  • Se encuentra en San Javier y Yacanto, en el Valle de Traslasierra, Córdoba.
  • Es un sendero muy sencillo y popular, ideal para caminatas familiares de una hora.
  • Permite el avistaje de aves y refrescarse en las ollas de agua del arroyo.
  • La mejor opción es tomar un vuelo a Córdoba Capital y luego conducir por el Camino de las Altas Cumbres.

El Sendero Quebrada de Ambrosio es un punto destacado del turismo en Córdoba; es un paseo muy popular y accesible en el hermoso Valle de Traslasierra. Se trata de una caminata sencilla, sin grandes desniveles u obstáculos que requieran algún esfuerzo físico mayor.

Es justamente un paseo tranquilo, de aproximadamente una hora, para disfrutar del encanto del entorno natural, pudiendo apreciar distintos escenarios, conocer especies nativas y refrescarse en las ollas de agua de las sierras que se forman en el camino.

Es uno de los trayectos favoritos para la observación de la fauna aviar local, y para fotógrafos, profesionales o aficionados, de la naturaleza. Lo sencillo del sendero permite hacer el recorrido sin necesidad de un guía.

Dónde queda el sendero Quebrada de Ambrosio

Se encuentra en las cercanías del pueblo de San Javier y Yacanto, en el extremo sur del Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba. El sendero inicia cerca del Balneario Municipal San Javier y es uno de los más sencillos de realizar.

Córdoba - quebrada del ambrosio

Este destino se ubica a unos 800 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a unos 150 km de la Ciudad de Córdoba, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en auto.

Qué puedo hacer en el sendero Quebrada de Ambrosio

La Quebrada de Ambrosio es conocida por ser uno de los circuitos más sencillos de la zona, ideal para hacer en familia y para quienes buscan caminatas de baja dificultad. Es un sendero para apreciar rincones naturales hermosos y poco visitados de la provincia.

Esta es una zona rica en especies nativas, con mucha sombra y vegetación que crece alrededor del arroyo. El camino acompaña justamente el curso del agua, que funciona como cortina de sonido del paseo.

El arroyo baja de las Sierras Grandes, lo que garantiza la pureza del agua, y justifica su aspecto cristalino. Además, se forman pequeñas "ollas" que son ideales para refrescarse durante los días de mucho calor.

Para recargar energías y dar por finalizado este recorrido, se puede adquirir una merienda en el bar confitería que se encuentra muy cerca del circuito.

Cómo llegar al sendero Quebrada de Ambrosio

Llegar a la zona de San Javier desde CABA es un viaje largo. Por eso, la opción más recomendada en cuanto a la gestión del tiempo es tomar un vuelo desde Aeroparque (AEP) o Ezeiza (EZE) hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (COR), en la ciudad de Córdoba. Y desde allí, alquilar un auto o tomar un servicio de transporte hasta San Javier.

Para quienes quieran hacer todo el trayecto en auto, el viaje se realiza principalmente por la Ruta Nacional 9 (RN9) hasta Córdoba, y luego tomando rutas internas hacia Traslasierra. La ruta más utilizada cruza las sierras por el Camino de las Altas Cumbres (Ruta Provincial 34), el cual es espectacular y te deja directamente en el Valle de Traslasierra, cerca de San Javier.

