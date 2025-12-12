Horror: acusan al marido de la finalista de Miss Suiza de matarla, descuartizarla y extirpar sus órganos El cuerpo de Kristina Joksimovic, de 38 años, fue encontrado por su padre dentro de unas bolsas de basura en su casa. Su esposo, de 41 años, admitió que la había estrangulado en defensa propia, cuando ella supuestamente lo atacó con un cuchillo. Por + Seguir en







El marido de Kristina Joksimovic, conocida por ser finalista de Miss Suiza, fue acusado por el homicidio de la mujer de 38 años, un hecho que conmocionó al país ya que sus restos fueron encontrados por su propio padre, dentro de unas bolsas de basura, desmembrado y con brutales signos de violencia.

Según los detalles de la investigación, el esposo, identificado como Thomas, estranguló a Joksimovic hasta matarla, luego intentó deshacerse del cuerpo, para ello lo descuartizó, le extirpó el útero y pasó algunos de sus restos por una licuadora.

En un informe que se hizo público sobre los cargos que enfrentará Thomas, detallaron que "la Fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal sobre el presunto homicidio ocurrido en Binningen el 13 de febrero de 2024. Ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público contra un hombre de 43 años (de nacionalidad suiza) ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña".

En esa línea añadieron que "el acusado se encuentra detenido y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Con base en los resultados de la investigación penal, la fiscalía de Basilea-Campiña presume que el acusado asesinó a su esposa, de 38 años en el momento del crimen y de nacionalidad suiza, en su domicilio común en Binningen. La fiscalía no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del crimen".

Joksimovic desapareció a principios de 2024, sus padres se preocuparon cuando desde la guardería, donde llevaba a sus dos hijos, los llamaron preocupados porque no los había ido a recoger a la salida. A raíz de esto, el padre de la joven encontró sus restos en unas bolsas, cuando la buscaba en el domicilio que compartía con su pareja.

El marido de Joksimovic, es el principal sospechoso y en 2024 confesó haberla estrangulado en defensa propia. Los investigadores registraron que el acusado tiene un "nivel notablemente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría".