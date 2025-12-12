IR A
IR A

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El creador de una serie de Marvel expresó su molestia contra Hollywood y sostuvo que las historias resultan aburridas porque los estudios asumen que el público no presta atención.

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

  • Beau DeMayo generó polémica al criticar públicamente el funcionamiento interno de Hollywood y el modelo creativo de Marvel.
  • Acusó a los estudios de desgastar ideas, priorizar cantidad sobre calidad y limitar la creatividad de guionistas y directores.
  • Señaló un clima hostil en Marvel y afirmó que su despido estuvo relacionado con su identidad y su apoyo a la comunidad LGBTQ+.
  • También denunció prácticas contractuales que buscan silenciar críticas y cuestionó el desprecio hacia los cómics y sus seguidores.

Beau DeMayo, la mente creativa detrás de la serie de Marvel X-Men ’97, volvió a generar un fuerte revuelo en redes sociales, aunque esta vez su señalamiento no se dirigió a un personaje ni a una trama, sino al núcleo mismo de la industria del entretenimiento.

Fueron estrenos muy esperados de Marvel.
Te puede interesar:

La directora de Eternals podría haber dirigido otra famosa película de Marvel: cuál era

DeMayo decidió ir más allá de los comentarios habituales sobre el universo de los superhéroes y expuso públicamente temas que suelen discutirse solo en privado, evitando el silencio que predomina entre quienes temen incomodar a los estudios.

Lo que desató la controversia fue el contenido directo de sus declaraciones, en las que se atrevió a decir aquello que muchos profesionales de Hollywood prefieren callar. Al apuntar “al corazón del Hollywood actual”, el creador de una de las series animadas más valoradas de Marvel puso en evidencia tensiones internas y criticó con dureza el modo en que se produce cine y televisión en la actualidad. Sus publicaciones encendieron un debate que dejó expuesto el desgaste del modelo creativo dominante.

Beau DeMayo
Beau DeMayo generó polémica al criticar públicamente el funcionamiento interno de Hollywood y el modelo creativo de Marvel.

Beau DeMayo generó polémica al criticar públicamente el funcionamiento interno de Hollywood y el modelo creativo de Marvel.

El impacto de sus palabras se sintió de inmediato y despertó un gran interés por saber exactamente qué expresó. El episodio se convirtió en tema central de conversación en redes, ya que DeMayo rompió con la regla no escrita de no hacer públicos los conflictos internos de la industria. Queda flotando la duda sobre cuáles fueron las revelaciones que lo llevaron a desafiar a la maquinaria de Hollywood y por qué su mensaje generó semejante sacudón.

Qué dijo el creador de la mejor serie de Marvel sobre la industria de Hollywood

El creador de la reconocida serie de Marvel X-Men ’97, Beau DeMayo, se convirtió en el centro de una fuerte polémica tras su despido inesperado de Marvel Studios, lo que desencadenó una oleada de críticas directas dirigidas tanto a la compañía como al funcionamiento general de Hollywood.

Sus mensajes en redes sociales dejaron ver una mirada cruda y poco frecuente sobre cómo operan los grandes estudios detrás de escena, lejos del brillo y la espectacularidad de los estrenos. Su intención fue exponer dinámicas que, según él, deterioran el proceso creativo y maltratan a quienes aportan ideas frescas a los proyectos.

Una de sus acusaciones más contundentes apuntó al modelo de producción de Marvel, al que describió como un entorno donde las ideas se desgastan lentamente dentro de un mecanismo rígido de trabajo. Según DeMayo, este sistema prioriza la producción masiva por sobre la calidad y termina afectando la vitalidad del material original de los cómics. Afirmó que el estudio promueve decisiones que desvalorizan la esencia de las historias y que existe una tendencia a descartar enfoques creativos que no encajan con el engranaje dominante.

Beau DeMayo
Acusó a los estudios de desgastar ideas, priorizar cantidad sobre calidad y limitar la creatividad de guionistas y directores.

Acusó a los estudios de desgastar ideas, priorizar cantidad sobre calidad y limitar la creatividad de guionistas y directores.

El showrunner también criticó la actitud de los ejecutivos, a quienes señaló por mantener una postura de superioridad que dificulta el desarrollo artístico. Sostuvo que el liderazgo tiende a centralizar el reconocimiento en figuras específicas, lo que reduce el margen de acción de guionistas y directores. Desde su perspectiva, esa estructura fomenta un ambiente donde las ideas individuales se vuelven prescindibles y donde quienes intentan aportar miradas diferentes terminan relegados o descartados.

Otro punto sensible en sus declaraciones estuvo vinculado con su salida del proyecto poco antes del estreno de la serie. DeMayo, que es un hombre negro y gay, aseguró que su despido no respondió a una conducta indebida, sino a un clima de hostilidad relacionado con su identidad y su apoyo público a la comunidad LGBTQ+. Expresó que su postura visible en redes sociales incomodó a determinados sectores dentro del estudio, al punto de convertirlo en una figura inconveniente para la corporación.

Beau DeMayo
Señaló un clima hostil en Marvel y afirmó que su despido estuvo relacionado con su identidad y su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Señaló un clima hostil en Marvel y afirmó que su despido estuvo relacionado con su identidad y su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El creador también cuestionó el trato que reciben los cómics y sus seguidores dentro del estudio. Indicó que, en ciertos proyectos, se desalienta el uso directo del material original y se evita que los guionistas propongan ideas inspiradas en las historietas. Relató que fue etiquetado como “demasiado fan”, lo que en su experiencia terminó generando rechazo entre quienes consideran que la fidelidad al espíritu de los cómics no es un valor prioritario. Esa postura, según él, deteriora la relación con el público que sostiene la franquicia.

Por último, DeMayo mencionó prácticas contractuales que, según su equipo legal, buscan limitar la posibilidad de que empleados o colaboradores expresen desacuerdos con la compañía. Señaló que algunos acuerdos incluyen cláusulas dudosas destinadas a restringir la comunicación pública sobre conflictos internos y denunció un uso sistemático de estos mecanismos para proteger la imagen corporativa. Afirmó que su experiencia refleja un patrón más amplio dentro de la industria, donde se intenta ocultar problemas estructurales mediante estrategias de silencio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 

Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

últimas noticias

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Hace 19 minutos
La versión Evo del T5.

Una nueva marca china desembarcó en Argentina

Hace 26 minutos
play

Aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce donde insultan y maltratan a los chicos

Hace 36 minutos
Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Hace 53 minutos
Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Hace 56 minutos