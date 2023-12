Una joven mexicana se hizo viral al reaccionar a un video donde multaban a unos argentinos en París y le llovieron las críticas

El supervisor les quiso hacer entender, hablándoles en inglés y a través de un celular, que no tenían el ticket indicado para viajar y que cada una debía abonar un monto de infracción de 35 euros. En caso de no ser pagado, se les retendrían los pasaportes.

A pesar de que el trabajador ferroviario se esforzó para hacerse entender, las viajeras no lograban dilucidar cuál era el motivo de la multa. La tik toker que grabó el incómodo momento, mostró a la cámara dos billetes de 20 euros con los que abonaría, pero dijo sorprendida : “Estamos pagando y no sé por qué, no entendemos”.

El video del confuso episodio se viralizó rápidamente en la plataforma de entretenimiento china, hasta que llegó al algoritmo de la usuaria @bonjourdiana, una muchacha mexicana residente en París que suele subir contenido con tips de viajes y recomendaciones gastronómicas.

El video viral de la joven mexicana que reaccionó al momento donde multaban a jovenes argentinos en Paris

Diana, con 47 mil seguidores, decidió agregarle una reacción al posteo original para dar a conocer su opinión sobre el acontecimiento publicado.

“Si vienen a París, verifiquen que están comprando el ticket correcto para la zona a la que van, validen siempre su ticket y no lo tiren porque en algunas estaciones se los piden para salir”, describe el epígrafe del polémico post que subió la influencer centroamericana. “No son estafadores, simplemente es gente que está haciendo su trabajo y ustedes simplemente no cumplieron las reglas en el transporte público”, comentó sin filtro.

“Puede que no compraran el billete en la zona adecuada, puede pasar, o que no validaran el ticket de metro, porque aquí si no lo validas, aunque hayas comprado la buena zona, te van a multar, porque ese ticket lo puedes usar otra vez y ustedes simplemente pagaron la multa que tenían que pagar”, sentenció mirando a cámara y reflexionando sobre el error de interpretación de las turistas.

El video obtuvo 41 mil likes y más de 1000 comentarios, los cuales manifiestan distintos puntos de vista sobre lo acontecido, entre ellos: “Son de ‘hambrientina’, que esperaban”, “Se metieron sin pagar, típico de las pobrentinas”, "Deberían explicarle al turista, que siempre haya alguien para asesorar", "Malísmo echando la culpa a turistas de una multa que no está bien señalizada en un país que odia a turistas", “Yo fui sin saber nada, pregunté a un chico de taquilla y me ayudó!”, "Un turista no puede llegar y perder días estudiando leyes, reglas y normativas, para este caso deberían ser + "flexibles" y tener un modo advertencia".