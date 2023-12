Un argentino mostró la sorpresa que se llevó al llegar a un edificio donde había alquilado en Estambul y fue viral

estambul tik tok

Al llegar, el espacio elegido (que costaba u$s20 por noche) tenía un aspecto desgastado, brindando una primera impresión llamativa e impactante. Sin embargo, el verdadero giro del relato, transmitido a través de un clip visto por 9 millones de internautas, se relaciona con el interior del apartamento.

El video viral del argentino que alquiló una habitación en Estambul y se sorprendió al ver el edificio donde estaba

A pesar del estado crítico de la edificación, el espacio interno exhibió una renovación pulcra e inmaculada con materiales de alta calidad y una higiene sorprendente, llegando a obtener más de 3.000 comentarios en la plataforma de entretenimiento china.

estambul cama

El posteo sobre este asombroso hallazgo, que exhibe el evidente contraste entre el frente externo y la fachada interior, acumuló más de un millón de “me gusta”, y casi 4 mil comentarios reaccionando de diferente manera ante esta revelación única. Entre ellos: "Así están todos en Estambul, ya me paso", "Es para que nadie entre a robar", "Pasa en Estambul y en toda Europa. Me pasó en Hungría", "El verdadero “Lo que importa es lo de adentro”, "Les recomiendo que busquen el edificio antes de en google maps", "Primero que nada no hubiese llegado al apartamento del miedo. Me quedo en el primer piso llorando", "En muchos países de Europa del Este pasa lo mismo, igual particularmente me re gusta", "Uy no sé que decir. Prefiero que sea así y no al revés".