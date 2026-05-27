Ian Lucas reveló a su nueva pareja pero apuesta al bajo perfil tras Evangelina Anderson: ¿quién es? La decisión de resguardar la identidad de su novia refleja justamente una nueva postura: vivir el vínculo lejos del ruido mediático y priorizar la estabilidad emocional antes que la exposición constante. Agregar C5N en









Ahora, con una nueva relación confirmada pero manejada desde la discreción, el influencer parece apostar a una etapa mucho más reservada y alejada de los escándalos que marcaron parte de su exposición pública reciente.

El influencer decidió mantener un perfil mucho más reservado tras las polémicas mediáticas

Durante una nota pública, la nueva pareja pidió preservar su identidad

El ex participante de MasterChef Celebrity aseguró que atraviesa una etapa distinta

Anteriormente había sido vinculado sentimentalmente con Evangelina Anderson y Sofía Gonet

El creador de contenido busca separar su vida privada de la exposición mediática Ian Lucas reveló a su nueva pareja pero apuesta al bajo perfil tras Evangelina Anderson: el influencer volvió a captar la atención mediática luego de mostrarse públicamente con su novia, aunque esta vez eligió mantenerse reservado tras la exposición que generó su vínculo con Evangelina Anderson. ¿Quién es?

El ex participante de MasterChef Celebrity fue visto junto a una joven alejada del mundo del espectáculo y confirmó que atraviesa un nuevo presente sentimental, lejos de las polémicas y del exceso de sobreexposición.

Quienes siguen de cerca la carrera del streamer aseguran que atraviesa un momento de mayor madurez personal y profesional. Mientras continúa consolidando proyectos en televisión y redes sociales, también intenta poner límites entre la fama y su vida privada.

Quién es la nueva pareja de Ian Lucas Aunque Ian Lucas decidió blanquear que está conociendo a alguien, evitó revelar la identidad de su nueva novia. Según contó, se trata de una joven que no pertenece al ambiente artístico y que prefiere mantenerse completamente alejada de las cámaras y los medios.

La situación quedó en evidencia durante una nota del programa “Ya Fue Todo”, cuando el influencer apareció junto a ella y la joven pidió explícitamente que no mencionaran su nombre. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó aún más curiosidad entre sus seguidores. Lejos de las relaciones mediáticas que protagonizó anteriormente, Ian dejó en claro que hoy busca preservar más su intimidad y construir vínculos desde un lugar mucho más tranquilo.

El nombre de Ian Lucas había quedado fuertemente asociado a Evangelina Anderson luego de los rumores y versiones que circularon sobre su vínculo. La repercusión mediática convirtió al influencer en una de las figuras más comentadas del momento y puso su vida privada bajo permanente observación. Sin embargo, tras aquella etapa, el creador de contenido optó por bajar el nivel de exposición y enfocarse en nuevos proyectos laborales y personales. Ian Lucas Evangelina