Una joven mexicana quedó enamorada de un detalle en Argentina y su explicación fue furor en las redes

En este sentido, la mexicana celebró la cultura de la merienda, con sus promociones de café con medialunas, que tanto abundan en cada esquina de Buenos Aires. Su video se volvió viral y muchos usuarios dejaron sus comentarios al respecto.

En el video, la mexicana contó que estando en Argentina, “en cada esquina veía cafeterías con promociones de medialunas y cafés”. “Estaba ‘chido’ porque hacía mucho frío”, agregó. “Era mi hora favorita del día”, dijo también, y relató que siempre que su novio le preguntaba si quería ir por la merienda ella se "alocaba”.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando dijo "merendaban antes de desayunar o antes de cenar", observación que descolocó a los usuarios de la red social china.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios de la red social china se puede leer: "Jajaja, ¿cómo que merendar antes de desayunar?"; "Desayuno y merienda es de la misma forma, algo caliente con lo que quieras acompañar"; "Creo que en México le dicen desayuno al almuerzo o algo así raro"; "¿Cómo que en México no tienen hora del tecito? Yo si no tengo mi merienda me pongo de mal humor"; "la merienda siempre es entre las 16 y las 19, después ya pasaría a ser picada antes de la cena".

El video tuvo 38 mil reproducciones y 3400 ‘likes’. “Mándenme unas medialunas”, escribió la mexicana en la descripción de la publicación.