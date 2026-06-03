El Dibu Martínez aseguró que se siente "muy bien" de su lesión: "Llego, llego"

El arquero multicampeón con la Selección argentina, habló ante las cámaras sobre su lesión en el dedo y transmitió tranquilidad. Habló sobre su presencia en las próximas presentaciones de la albiceleste.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez transmitió calma y confirmó que llega en condiciones para el debut en la Copa del Mundo, lo que trajo cierta tranquilidad al cuerpo técnico tras la fractura sufrida en el dedo anular de su mano derecha mientras defendía los tres palos del Aston Villa. " Me siento muy bien", advirtió el guardameta.

La lesión se produjo durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League contra Friburgo. Sin embargo, el marplatense aguantó el dolor y atajó igual en el triunfo por 3-0 que consagró campeón al equipo inglés, pero encendió las alarmas en la Selección.

Este miércoles, al arribar al hotel de concentración en Kansas City, el futbolista surgido en Independiente dialogó brevemente con la prensa y dejó una frase contundente ante la consulta sobre su presencia en el estreno mundialista: "Me siento muy bien; llego, llego", sentenció con una sonrisa y el pulgar hacia arriba.

Para no arriesgar su físico y asegurar una óptima recuperación de la zona afectada, Lionel Scaloni decidió preservarlo, por lo que el arquero marplatense no formará parte de los partidos amistosos previstos para este sábado 6 y el próximo martes 9 de junio.

La publicación previa del Dibu que generó preocupación: "Triste de no poder hacer todo"

La Selección argentina ya entrena en Estados Unidos con plantel completo para disputar el Mundial 2026, pero con algunos futbolistas lesionados y con una recuperación a contrarreloj para lo que será el debut el próximo 16 de junio. En ese contexto, Emiliano “Dibu” Martínez hizo una publicación tras su lesión en la mano.

A solo de 9 días del partido inicial de la Copa del Mundo que se disputará en simultáneo en Estados Unidos, México y Canadá, el arquero argentino hizo una conclusión del primer día de entrenamiento con el plantel en Kansas.

La imagen generó preocupación ya que se lo ve con su mano derecha vendada producto de la fractura que sufrió en uno de sus dedos durante la previa de una final de la UEFA Europa League. De igual modo, si bien lamentó no poder realizar los entrenamientos a la par de sus compañeros, se mostró positivo.

"Día 1 con mucha ilusión", indicó y agregó: "Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país". En las fotos que eligió para publicar en sus redes, está con una pelota en los pies ante la imposibilidad de exigir su mano lesionada, que aparece también con un vendaje que recubre principalmente el dedo anular y meñique.