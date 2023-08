Los turistas que vienen al país muchas veces se quedan sorprendidos por algunas cuestiones particulares que no existen en otros lados. En este caso, una mexicana visitó Argentina y nombró dos "curiosidades" del espacio público que generó la polémica en redes .

El video de la joven mexicana que nombró las curiosidades de Argentina y se habló por todas las redes sociales

En el video, la joven mexicana empezó hablando de los baños públicos. “No existen. Puedes pasar al de alguna tienda o restaurante en caso de necesitar hacer algo. Tienen que dejarte pasar porque no es exclusivo para clientes”, comentó. En su país natal, es diferente y además le cobran 5 pesos.

También se refirió al transporte público, y dijo que la sorprendió el hecho de que haya paradas exclusivas. “Si no llegas a tiempo, ya valiste y tienes que esperar otro. Los distinguen por colores y números”, expresó. Por lo que dio a entender la joven, en México los colectivos no tienen un lugar específico en donde parar. Esto puede variar según la ciudad.

El video se hizo viral y tuvo más de 100.000 reproducciones y 10.000 "me gusta". Entre los comentarios que dejaron los usuarios se puede leer: “No entiendo, si en México no llegás a tiempo al micro ¿Qué pasa? ¿Te teletransportás?”, escribió un usuario a modo de chiste. “Para ir al baño en tiendas y restaurantes, tenés que consumir algo o no te dejan. Quizás si pero solo por buena onda”, respondió otro internauta.