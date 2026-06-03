Ni Una Menos: las fotos más impactantes de la masiva marcha en el Congreso contra la violencia de género Una multitud colmó las calles para exigir el fin de los crímenes de género y respuestas del Gobierno ante los femicidios y desapariciones de mujeres. Por Agregar C5N en









Una multitud salió a las calles por el Ni Una Menos. C5N/Camila Alonso Suarez

Una nueva marcha se llevó adelante este miércoles a 11 años del primer Ni Una Menos que se llevó adelante en Argentina, tras el femicidio de Chiara Páez en el año 2015. La convocatoria principal se realizó en el Congreso y se replicó en distintos puntos del país.

La convocatoria de este año se realizó bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", una frase que busca visibilizar no solo la violencia machista sino también las desigualdades económicas que afectan a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos de la jornada también estuvieron el pedido de justicia por Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, hallada muerta en Misiones; y Noelia Carolina Romero, víctima de femicidio en Temperley. Sus casos se convirtieron en símbolos de la lucha contra la violencia de género en las últimas semanas y volvieron a poner en el centro del debate la gravedad de la problemática.

El acto principal se realizó en el Congreso con la participación de referentes feministas, organizaciones sociales y familiares de víctimas. Horas antes, la concentración en la zona comenzó varias horas antes con la llegada de columnas y agrupaciones.

Las fotos más impactantes de la marcha en el Congreso por el Ni Una Menos