Una joven estalló de la furia por una pregunta que le hizo un chico tras una cita: "Primera y última vez"

La actriz y bailarina Kiari Hernández (@kiarihernandez) se volvió viral al compartir en TikTok el storytime del día en que salió "con una rata". "Les voy a contar la historia del chico con el que salí que me dijo: '¿En colectivo te volvés? No tenés pinta de tomarte el bondi vos'. A día de hoy no sabemos qué me quiso decir", arrancó.

La influencer aclaró que era la primera vez que tenía "una cita con un completo desconocido", ya que había conectado con el muchacho por una aplicación y le había parecido "muy lindo". "Él me venía diciendo que quería que vayamos a un lugar que tenga música porque quería que le enseñe a bailar", explicó.

"Todo bien, soy bailarina, pero no te voy a enseñar a bailar en una cita, qué raro. Cuando llegamos al lugar, efectivamente había un montón de música. Yo le dije de sentarnos en una mesa porque quería hablar primero; si podía evitar darle una clase particular de danza, mucho mejor", señaló Kiari. El problema fue que, cuando empezaron a charlar, "el chico entró en confianza muy rápido".

"Me contó algunas cosas que yo hubiese preferido no saberlas, o al menos no en la primera cita: que lo habían echado de muchos colegios por agarrarse a trompadas, que había tenido problemas con las sustancias, que se había peleado con todos sus amigos, que había tenido problemas con cosas que no estarían dentro del marco legal, y para mí eran todas banderas rojas", enumeró.

La cita siguió, pero ella se dio cuenta de que el chico no le interesaba. "Al momento de la vuelta no se había armado, entonces para mí era 'taza taza' claramente. Y ahí es cuando él me pregunta: '¿Cómo te vas?'. 'En bondi, ¿y vos?'. 'Ah, yo me voy a pedir un taxi. Te acompaño a la parada del colectivo'", le sugirió él.

"La verdad que podríamos haber compartido el taxi; no se le ocurrió. El tema es que mientras íbamos a la parada me tira el siguiente comentario: 'La verdad que no te veo tomándote bondis, qué raro'. Yo le respondí algo tipo: 'Bueno, sí, es normal, es más económico'. Y de última, si me vas a decir eso, ofreceme compartir el taxi, ¿o no?", cuestionó.

"Efectivamente, me acompañó a la parada del colectivo y, mientras yo me subía al colectivo, él se frenó un taxi al mismo tiempo. Yo de verdad siento que no le costaba nada tener ese gesto. Pero bueno, la verdad que ese comentario fue bastante raro", concluyó la influencer.

El video de la joven que se enojó tras una cita