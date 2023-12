Una joven estadounidense armó un ranking de las mejores comidas argentinas: ¿cuál es el N°1?

Las facturas quedaron en el quinto lugar y las describió como “similares a un croissant, pero mejores”. Y sumó: “Las medialunas son pasteles hojaldrados y mantecosos en forma de medialunas, de ahí el nombre”.

Luego, se refirió a las empanadas: “Horneadas o fritas, estas sabrosas pastas se rellenan con una mezcla de carne, verduras y queso”, describió. Respecto a las entrañas ubicadas en el tercer lugar del polémico listado dijo: “También conocida como filete de falda en inglés, este es un corte fino de carne que es increíblemente sabroso y jugoso cuando se cocina a la parrilla”.

En segundo lugar, optó por el helado: “Argentina simplemente lo hace mejor. El helado aquí es casi como un gelato: espeso, cremoso y delicioso”, detalló.

Finalmente, le otorgó el primer puesto a la provoleta: “LA MEJOR. Se trata de una rebanada gruesa de queso provolone, sazonada con hierbas y asada a la parrilla en una sartén de hierro fundido”, dejó asentado por escrito. Este mimo a los sabores autóctonos habla del encantamiento de Sarah por la diversidad y autenticidad de los sabores del país de la bandera celeste y blanca, dándole un papel primordial a la abundante cocina regional que enamoró a su paladar.

El posteo obtuvo 8900 reproducciones, 400 “me gusta” y varios comentarios de sus seguidores nombrando platos que no fueron tenidos en cuenta. Entre ellos: "Y pensar que eras vegetariana, como te convertimos. Increíble", "¿Y las milanesas a la napolitana?", "Las empanadas de Salta son deliciosas", ¿"Morcilla? Milanesa? Dale querida", "MILANESASSS", entre otros.

