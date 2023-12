Una argentina mostró cómo se lava la ropa en los edificios de Suecia y fue viral

A través de su cuenta @unaargentinaensuecia con una mini biografía que dice: "La vida en Suecia con ojos argentinos". Explicó paso a paso sobre los diferentes servicios que incluye: “Están equipadas con todo lo que necesitás para el lavado. Lo más común es que cuenten con dos lavarropas industriales, un gran secarropas y también un placard secarropas”, amplió.

Influencer en Suecia

El video viral de la argentina que reveló cómo son las lavanderías comunitarias en Suecia

Por otro lado, explicó que la limpieza es muy importante, por lo que es un espacio que hay que mantener minuciosamente limpio. “Cuando termina el secado, tenés que agarrar una escoba y sacar toda la pelusa del secarropa. Si no lo hacés se arma la tercera guerra mundial en tu edificio”, bromeó Maite. En el texto descriptivo del posteo escribió: "Lo de la tercera guerra mundial es real: vi muchos carteles pidiendo, no siempre con la mejor de las ondas, que saquen la pelusa del secarropas".

Además, sumó un dato no menor: la persona debe reservar el turno de manera gratuita y durante un tiempo determinado tiene acceso exclusivo al cuarto de lavado. Por otro lado, en el texto de su feed, dejó asentado que las “tvättstugor” (“cabañas de lavado”) nacieron junto con las viviendas sociales de posguerra como un método efectivo y “democrático” de brindar acceso a un lavarropa a la mayor cantidad de personas posible.

La publicación obtuvo más de 90 mil likes y muchísimos comentarios de diferentes personas del mundo, principalmente argentinos. Entre ellos: ”Súper ecológico y económico”, "¡Genial lo veo este sistema!, me encantó el placard secarropas. ¡Gracias por mostrarlo!”, “Te felicito por la paciencia para responder cada mensaje obtuso, explicando con respeto", " “Holaaa, me encantó el vídeo! Nueva seguidora. Lo que no entiendo es la gente que no le gusta, se tome el tiempo de escribir y criticar", “Me gustó mucho. Es una clase de educación y respeto a los demás (tiempo, limpieza, orden), entre otros.