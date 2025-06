Una joven mostró cómo la perseguían dos gansos por comida y se hizo viral: "¡Tranquilo!"

De hecho, los animales son tantos y se mueven en grupos tan numerosos que alimentarlos suele ser una mala idea: lo que empieza como unas miguitas de pan para dos o tres gansos termina convirtiéndose en una multitud de aves que persiguen a los visitantes haciendo ruido y exigiendo que les den de comer.

Algo así fue lo que le sucedió a la joven, que intentó alejarse del grupo pero descubrió, entre el miedo y la risa, que dos de los gansos (a los que confundió con patos) no se daban por vencidos y corrían tras ella. "Muy lindo Palermo, pero estos patos están re zarpados", tituló el video.

En las imágenes se puede ver cómo corre para alejarse de las aves, pero ellas no le pierden pisada. "¡Tranquilo, tomá, comé! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, me quiere comer el pato! No, mamá, dale. ¡Mamá, no tengo más!", grita la chica mientras se escucha la risa de su madre de fondo.

El video acumuló un millón de reproducciones y más de 1.200 comentarios, muchos relatando situaciones parecidas. "Por esas cosas no voy a los bosques de Palermo"; "Los gansos enojados porque los confunden con patos"; "Me alegra saber que no soy la única que pasa vergüenza cada vez que va al bosque de Palermo", acotaron otros usuarios.

El video de los gansos persiguiendo a la joven