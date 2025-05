Una joven argentina que vive en España reveló un detalle que la sorprende del tránsito: "Me vuela la cabeza"

La chica compartió un video ya que no podía creer que los españoles tengan esta costumbre a la hora de manejar.

Tal fue el caso de Lalita , que en su cuenta de Tik Tok llamada @lalitablog relata su vida tras emigrar a España . En su feed, se pueden ver una serie de videos en las que ella cuenta "cosas de las que no me acostumbro de vivir en España". En uno de estos videos, una observación de la creadora de contenido rosarina causó mucho revuelo .

Y es que la joven resaltó una costumbre que tienen los ciudadanos del país europeo, que traza una distancia notable con la forma de comportarnos en Argentina. Si bien fue un tema que había tratado en videos anteriores, el tránsito no dejaba de llamarle la atención por un detalle en particular.

La reacción de la joven argentina al hablar sobre el tránsito en España

"Seguimos hablando del tránsito y esto es algo que me vuela a la cabeza y es que no utilizan la bocina. Acá es muy loco que respetan mucho al peatón y frenan en cada senda peatonal”, comenzó la joven que se mudó a España. A esto agregó, completamente sorprendida: “Y no importa si el peatón va a 2 por hora, ellos esperan y en ningún momento te tocan bocina”.