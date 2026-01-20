Un policía borracho y los tiros en Villa Crespo: hay un herido por un disparo en la pierna El hecho ocurrió en horas de la madrugada en pleno barrio porteño, cuando el efectivo, presuntamente alcoholizado y drogado, descendió de un auto y comenzó a realizar disparos con un arma de fuego. Uno de ellos alcanzó a un vecino que fue trasladado al Hospital Durand. Por + Seguir en







El tirador sería un cabo de la Policía de la Ciudad.

Un efectivo de la Policía Federal, presuntamente borracho y drogado, protagonizó momentos de extrema tensión durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando bajó de un auto, comenzó a disparar al aire con su arma de fuego e hirió en la pierna a un vecino que tuvo que ser trasladado al Hospital Durand.

“Estaba al versión que se habría tratado de una entradera, un intento de robo a una fábrica y la acción de personal de seguridad que habría disparado una importante cantidad de veces, producto de esa situación habría un herido de bala y un detenido. Pero a mi me corroboran que en realidad tiene que ver con un hombre que se baja de un auto y empieza a disparar”, informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa Mañanas Argentinas.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas donde en un primer momento asistió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad tras ser alertado acerca de disparos de arma de fuego por un llamado al 911. El tirador finalmente fue reducido y detenido.

policia tirador 2 El hombre es un cabo de la Policía Federal. En tanto, el hombre herido fue trasladado por el SAME al Hospital Durand, sin riesgo de vida. En el lugar se secuestró una pistola 9 milímetros perteneciente al efectivo y se trata de investigar si consumió alcohol o estupefacientes por su estado de alteración.

policia tirador El policía fue detenido por personal de la fuerza porteña. Uno de los testigos reveló a C5N que "había llegado temprano, me quede sentado esperando a que lleguen mis compañeros para abrir y en el transcurso que estaba esperando llega el auto en la esquina, da marcha atrás queriendo estacionar hasta que lo logra, baja el hombre, me empieza a decir que me quede quieto, cuando giro ya me tenía apuntando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2013599805642076164&partner=&hide_thread=false "Me hizo levantar las manos y me apuntó"



El relato de un trabajador que se cruzó con el hombre que estuvo a los tiros en Villa Crespo.



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/twIn1M9rxK — C5N (@C5N) January 20, 2026