Derrumbe y susto en Villa Crespo: un balancín de una obra en construcción cayó sobre una vivienda El andamio se desprendió y rompió un tanque de agua del inmueble. "Se desplomó desde un cuarto o quinto piso", marcó el dueño de la casa.







Se produjo un derrumbe en Villa Crespo.

Un balancín de una obra en construcción se derrumbó sobre una casa en el barrio porteño de Villa Crespo, lo que generó que se rompa el tanque de agua de la vivienda. Pese a que intervino el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), no se registraron personas heridas.

El parte del SAME, al que accedió C5N, marcó que una estructura cayó sobre una casa situada en Bonpland 1086, entre Aguirre y Loyola. "Solicitante refiere que una obra en construcción lindera colapsó sobre su vivienda, provocando la rotura del tanque de agua. Se trataría de un balancín que cae sobre la casa lindera", detalló el informe.

En este marco, el dueño de la vivienda expuso cómo se enteró del hecho: "Me llamó mi esposa y me dijo que sobre el techo escuchó un estruendo seguido de una cantidad de agua cayendo por todos lados. Supusimos que se debía al balancín, que es un bicho enorme de más de 1.000 kilos, que estaba flotando sobre el costado lateral del edificio. Claramente, la valla de resistencia que pusieron no aguantó".

"Gracias a Dios, cayó directamente sobre el tanque de agua, que supongo que le sirvió como amortiguador, porque tiene debajo unas vigas. Eso se desplomó desde un cuarto o quinto piso hasta el techo de mi casa y quedó acostado sobre el techo", agregó en diálogo con TN.

Por otro lado, denunció que el arquitecto no le solicitó permiso para llevar a cabo la obra: "Le mando mensajes alertando sobre los daños que están ocasionando en mi casa y no contesta. Así que hablo con algún capataz u obrero para decirle 'ojo, hay problemas de este lado'. Soy como una especie de director porque no hay responsables del otro lado".