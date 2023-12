Una influencer venezolana reveló un detalle sobre el maquillaje que la sorprendió de Argentina y fue viral

La joven, que está viviendo en Buenos Aires y experimentando diferentes hábitos de los porteños, se impactó por el suave tratamiento de las mujeres argentinas en cuanto al maquillaje . “Lo que voy a decir es, según mi experiencia pero no estoy generalizando y no quiere decir que todo el mundo lo haga”, comentó al comienzo del clip.

Su actual realidad en cuanto al estilismo individual es muy distinta en Venezuela: “Yo en mi vida cotidiana me maquillo. Actualmente en Argentina no, pero antes de vivir aquí lo hacía incluso para ir al colegio”, dijo.

Al aterrizar en Argentina, el escenario mutó porque la tiktoker incorporó un drástico cambio de actitud con respecto a la cosmética y al cuidado. “Aquí en Argentina, vi que eso no sucede. Me ha pasado de ir maquillada a la universidad o a alguna reunión de amigos y me suelen preguntar de dónde vengo”, contó risueña.

tik tok venezolana

El video viral de la influencer venezolana que contó el detalle argentino en relación al maquillaje

Además, a través de su usuario @gkarenmt al cual siguen más de 80 mil personas, explicó que, a partir del suave abordaje del perfil de mujer argentina, comenzó a hacerse maquillajes más delicados o incluso optó por salir a la calle sin ningún tipo de productos en la cara.

El video obtuvo casi 4 mil me gusta, alcanzó más de 60 mil reproducciones y generó mas de 300 comentarios. “En Argentina nos gusta ser natural, estamos ocupadas durmiendo la siesta”,“En Argentina las chicas priorizan más el skincare que el maquillaje”, "Pasa que los maquillajes son carísimos acá", "En mi caso arranco muy temprano y apenas si me levanto con ganas de vivir, mira si me voy a maquillar", "En Argentina es lema decir menos es más".

Es interesante saber que la inmigración venezolana inundó Buenos Aires de salones, spas, centros de nail art y peluquerías administrados por las reinas de belleza latinoamericanas. Lo que empezó como una salida laboral de expatriadas es hoy un expansivo negocio, cada vez más elegido por la clientela porteña.