Una joven estadounidense contó las ventajas de salir con un argentino y se volvió viral

Es así cómo las plataformas actuales muestran costos de vida en otros lugares, tradiciones e incluso choques culturales que sufren los viajeros al mudarse. En esta oportunidad , la joven proveniente de Estados Unidos, autodefinida en su biografía como “digital nomad” (“nómada digital”) Y conocida por publicar escenarios oriundos del país sudamericano, decidió hacer una catarsis (positiva) de los momentos divertidos junto a su novio y realizar un popurrí de las peculiaridades que ella percibe en los sudamericanos.

A través de una filmación publicada en la red social china y con mas de 8 mil seguidores, expresó las características favorables del "ser argentino".

En primer lugar, resaltó la particularidad de que los habitantes del territorio de la bandera celeste y blanca "siempre te hacen reír incluso cuando una persona está enojada".

Por otro lado, confirmó que son muy apasionados, una cualidad que le llama la atención a muchos extranjeros que llegan al suelo del mate y el tango. Un ítem que no dejó afuera es el hecho de que es una sociedad a la cual le importa compartir su cultura con el mundo.

De este modo, no quiso dejar de decir que los nacidos en el país bicontinental somos muy "abrasadores", un atributo que no sucede en otros puntos del mapa pues su carácter suele ser menos cálido a la hora de expresar sentimientos.

Para concluir con su divertido y lúdico clip , la tiktoker resaltó que tanto el Rock nacional como el Malbec son elementos infaltables para alcanzar la felicidad: "Te vas a enamorar y nunca vas a abandonar el país".

El video tuvo un épico alcance con un total de 21 mil me gusta y mas de 170 mil reproducciones. Sumado a los comentarios de índole amorosa en general: "“They’ll show Lots of emotions” SI SOMOS, "Somo lo mas grande que hay, que hermoso es ser argentina", "Coranados de gloria", "¡Argentina es lo más.Hermoso todo!", "Argentinians are the coolest people ive ever seen! Saludos desde buenos aires".

