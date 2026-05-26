Ferrari presentó el Luce: así es su primer auto 100% eléctrico El deportivo tiene más de 1.000 caballos de fuerza, diseño futurista y una apuesta tecnológica inédita para la marca italiana, el nuevo eléctrico marca un antes y un después para una compañía históricamente ligada al rugido de sus motores V8 y V12. Por Federico Bossio Agregar C5N en









El diseño rompe con el estilo hasta ahora conocido por los autos Ferrari.

Después de años de rumores, adelantos y cierta resistencia por parte de los fanáticos más puristas, Ferrari finalmente mostró al mundo el Luce, el primer modelo 100% eléctrico de producción en la historia de la marca de Maranello. El nuevo Ferrari Luce no busca parecerse a ningún otro modelo de la compañía. De hecho, rompe con varios códigos históricos de diseño y plantea una silueta completamente distinta: una mezcla entre coupé, sedán deportivo y crossover de lujo, con cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

A nivel técnico, Ferrari decidió ir a fondo. El Luce utiliza cuatro motores eléctricos que entregan más de 1.000 CV de potencia y tracción integral, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos. Además, promete superar los 500 kilómetros de autonomía gracias a una batería de 122 kWh desarrollada específicamente para este proyecto.

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Pero quizás lo más llamativo no está solamente en los números, sino en la filosofía detrás del auto. Ferrari trabajó junto a LoveFrom, el estudio creativo del ex diseñador de Apple, Jony Ive, para desarrollar una experiencia completamente nueva, tanto estética como tecnológica. El interior combina pantallas OLED con comandos físicos, aluminio mecanizado y terminaciones minimalistas que recuerdan más a un producto premium de Silicon Valley que a un superdeportivo tradicional.

Sin embargo, Ferrari sabe perfectamente que el gran desafío no será la potencia ni la tecnología, sino conservar la emoción que históricamente transmitieron sus motores de combustión. Por eso, el Luce incorpora un sistema sonoro especial que busca recrear sensaciones mecánicas y vibraciones para mantener parte del ADN emocional de la marca.