Se terminó el verano en primavera y vuelve el frío: hay alerta por lluvias y ráfagas en más de 50 localidades de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por fuertes precipitaciones y vientos que pueden alcanzar los 80 km/h. En CABA se espera una semana fresca, con mínimas de un dígito.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por viento y lluvia para siete provincias argentinas que este lunes registrarán fuertes precipitaciones y ráfagas de hasta 80 km/h, en el comienzo de una semana donde se sentirá un marcado descenso de las temperaturas en el AMBA.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comienza con baja probabilidad de lloviznas y una mínima de 11°. La máxima llegará apenas a 15°, que podrían sentirse más fríos por la llegada de ráfagas del sector sur de hasta 50 km/h. Para el martes se pronostica una mínima de apenas 7°.

El alerta por lluvias abarca casi todo Tucumán y el sureste de Catamarca, donde se esperan precipitaciones persistentes y, por momentos, fuertes. Se estiman acumulados de entre 25 y 40 milímetros que pueden ser mayores en las zonas serranas.

Al mismo tiempo, casi todo La Rioja y San Luis, el noroeste de Córdoba, el este de San Juan y el noreste de Mendoza se encuentran bajo alerta por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h. En las zonas serranas de Córdoba y San Luis los vientos prevalecerán del sudeste o este, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta por lluvia

  • Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo.
  • Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Cuáles son las localidades bajo alerta por viento

  • Córdoba: Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, zona serrana de Calamuchita y zona serrana de Río Cuarto.
  • San Luis: Ayacucho, Chacabuco, Junín, Libertador General San Martín, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y General Pedernera.
  • La Rioja: Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, zona baja de Coronel Felipe Varela, zona baja de General Lamadrid, zona baja de Vinchina, Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
  • San Juan: 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia, zona baja de Sarmiento, zona baja de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.
  • Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
