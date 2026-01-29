El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta" Fabián Grillo celebró la evolución favorable del fotoperiodista, a la vez que criticó a la senadora Patricia Bullrich luego de que volviera a defender la represión: "Es increíble, empezó mintiendo y siempre que declara dice una mentira distinta". Por + Seguir en







El fotoperiodista se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados hace casi un año

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, aseguró que su hijo se encuentra mejor de salud y que está "camino al alta". De igual manera, cuestionó con dureza el accionar del Gobierno y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el violento episodio en el que su hijo resultó gravemente herido durante una represión, y denunció una “construcción de mentiras” para justificar lo ocurrido.

En declaraciones públicas, Grillo sostuvo que desde el primer momento las versiones oficiales fueron cambiando a medida que los hechos quedaban en evidencia. “Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que se haya hablado del secuestro de armas sin que existan detenidos. “¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay”, remarcó, y apuntó también contra algunos sectores del periodismo por no repreguntar. “Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean”.

Pablo Grillo Una de las últimas fotos de Pablo Grillo mostrando evolución Redes sociales Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional ocurridos en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Recordó que en esos casos también se intentó magnificar supuestas amenazas para justificar la represión. “En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo”, señaló.

Respecto de las declaraciones de Bullrich, el padre de Pablo fue tajante al rechazar la idea de que “el fin justifica los medios”. “Eso es lo más grave. Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta, y lo dicen desde un lugar de poder”, sostuvo en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.