Un veterano de la guerra de Malvinas volvió a las islas e hizo flamear la bandera argentina El excombatiente Eduardo Canitrot retornó al archipiélago tras más de cuatro décadas del conflicto de 1982 para rendir tributo a los caídos. Por Agregar C5N en









Un veterano de guerra regresó a las Islas Malvinas después de 44 años para desplegar la bandera argentina en las calles del archipiélago. Se trata de Eduardo Canitrot, un excombatiente que realizó el viaje con el objetivo directo de honrar la memoria de los caídos durante el conflicto bélico de 1982.

La presencia del veterano en el territorio insular incluyó un homenaje especial al capitán Pedro Edgardo Giachino, primer caído argentino en la recuperación del territorio.

El paso de Canitrot por las islas cobró notoriedad pública en las redes sociales por las grabaciones del exsoldado con el símbolo patrio.

Un veterano de Malvinas volvió a las Islas después de 44 años, le prometió a sus compañeros caídos que iba a hacer flamear nuestra bandera de noche y de día, cumplió.

Aunque les duela a Monteoliva y Milei, las Malvinas SON ARGENTINAS pic.twitter.com/yb1RzMCXwQ — TUGO News (@TugoNews) August 17, 2026 El excombatiente visitó el Cementerio de Darwin Canitrot caminó por el cementerio de Darwin para reencontrarse con las tumbas de sus antiguos compañeros de armas. El exsoldado visitó de forma particular la cruz del caído Pedro Larrosa para cumplir una promesa forjada en el campo de batalla.