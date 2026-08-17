Un veterano de la guerra de Malvinas volvió a las islas e hizo flamear la bandera argentina

Un veterano de guerra regresó a las Islas Malvinas después de 44 años para desplegar la bandera argentina en las calles del archipiélago. Se trata de Eduardo Canitrot, un excombatiente que realizó el viaje con el objetivo directo de honrar la memoria de los caídos durante el conflicto bélico de 1982.
La presencia del veterano en el territorio insular incluyó un homenaje especial al capitán Pedro Edgardo Giachino, primer caído argentino en la recuperación del territorio.
El paso de Canitrot por las islas cobró notoriedad pública en las redes sociales por las grabaciones del exsoldado con el símbolo patrio.
El excombatiente visitó el Cementerio de Darwin
Canitrot caminó por el cementerio de Darwin para reencontrarse con las tumbas de sus antiguos compañeros de armas. El exsoldado visitó de forma particular la cruz del caído Pedro Larrosa para cumplir una promesa forjada en el campo de batalla.
El homenaje cumplió con el juramento de regresar al lugar tras más de cuatro décadas del fin de los combates.