Horóscopo de hoy, martes 18 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries si tenés que cerrar proyectos o firmar papeles, algún detalle mal entendido puede complicar todo. Si lo hacés con orden y cabeza fría, los cambios que se vienen pueden traerte muy buenos resultados. En lo económico, cuidá cada movimiento.

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy tu energía va por el bienestar y la seguridad. Vas a poder hacer cambios en el trabajo de manera tranquila y armoniosa. También es buen momento para mudanzas o cambios de espacio. Revisá gastos del hogar: una inversión bien pensada puede darte más estabilidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La diplomacia y tu costado sociable te abren puertas Géminis. Vas a mejorar vínculos y avanzar en varios frentes gracias a tu inteligencia y simpatía. En finanzas, tu capacidad de negociación puede traerte acuerdos beneficiosos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Podés sentirte algo sensible o con altibajos emocionales. Evitá discusiones y buscá claridad en tus afectos. En lo laboral, si sos precavido, los negocios pueden rendir bien. No te dejes llevar por la ansiedad: mejor decisiones frías que gastos impulsivos.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tu ambición está a full, pero ojo con los excesos en la dieta o en lo legal. La disciplina será tu mejor aliada. Evitá especular: lo seguro y claro te dará más frutos que lo arriesgado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La creatividad y la energía física te acompañan. Buen día para mejorar relaciones y aprovechar tu costado práctico. Prudencia con los gastos, lo que ahorres hoy será tu respaldo mañana.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cambios positivos se asoman y tu capacidad de comunicación será clave. Los logros intelectuales pueden marcar la jornada. Invertí en formación, lo que aprendas ahora puede transformarse en ganancias futuras.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tu intuición financiera está afilada. Canalizá la energía física en deporte para evitar tensiones. Buen momento para revisar cuentas y ajustar lo que no suma.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu libre y aventurero busca nuevas ideas y amistades. Vas a estar con gran capacidad de discernimiento. No te olvides de tu bolsillo: la libertad también necesita un presupuesto.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La vitalidad física te impulsa a seguir con tus proyectos. La generosidad que des, vuelve multiplicada. Invertí en lo que te da estabilidad: tu esfuerzo se verá reflejado en resultados concretos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu mente está despierta y con ganas de innovar. Buen día para cambios y viajes laborales. Pensá en diversificar ingresos, tu creatividad puede abrir nuevas oportunidades.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La inspiración y los proyectos interesantes te acompañan. Cuidá la salud y evitá tensiones familiares. No descuides tu economía; un plan ordenado te dará tranquilidad.