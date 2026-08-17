17 de agosto de 2026 Inicio
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Susto en Córdoba: se voló un inflable en el Día del Niño y hay dos chicos heridos

Ocurrió en el Parque de la Democracia. Los menores sufrieron traumatismos de cráneo leves y fueron asistidos en un hospital local.

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Un inflable se voló en Córdoba en el Día del Niño.

Un inflable se voló en Córdoba en el Día del Niño.

Al menos dos niños sufrieron heridas después de que se volara un tobogán inflable por un remolino en la provincia de Córdoba durante la celebración del Día del Niño. Los menores fueron asistidos en un hospital local debido a traumatismos de cráneo leves.

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El hecho se produjo en el Parque de la Democracia situado en Cruz del Eje, donde un inflable de Minion se voló por las intensas ráfagas de viento mientras unos niños se encontraban en el juego. El suceso se viralizó con varios videos en las redes sociales, que registraron el momento en el que ocurrió.

En tanto, muchos chicos se cayeron cuando se elevó la estructura y dos resultaron heridos con traumatismos de cráneo leves, por lo que recibieron asistencia en un hospital local.

En este marco, pese al susto de los niños y los padres, las autoridades se refirieron al hecho e informaron que no pasó a mayores ya que no hubo heridos graves.

Día del Niño: las ventas disminuyeron 2,5% y el consumo sigue cayendo

Las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado estuvo marcado por un consumo más cauteloso, con mayor demanda de productos económicos y compras concentradas sobre la fecha.

Los cinco rubros incluidos en el estudio terminaron con resultados negativos respecto del mismo festejo de 2025. Las mayores bajas se produjeron en los comercios de juguetes y de indumentaria.

Para intentar sostener la demanda, el 81,2% de los comercios relevados implementó descuentos, promociones u otros beneficios. Sin embargo, la proporción fue inferior a la del año pasado, cuando el 87% de los establecimientos había recurrido a este tipo de estrategias.

El desempeño de la jornada también quedó por debajo de las expectativas de una parte importante de los comerciantes. El 41,7% afirmó que sus ventas fueron inferiores a las previstas: el 38,1% las calificó como "peores" y el 3,6% como "mucho peores".

En tanto, el 43,6% señaló que el resultado estuvo dentro de sus proyecciones. Apenas el 14,7% logró superar sus expectativas, con un 12,7% que tuvo ventas "mejores" y un 2% que las consideró "mucho mejores".

El escenario llevó a los comercios a profundizar las promociones y, en algunos casos, a absorber parte del costo de las alternativas de financiación para estimular las compras. Según CAME, estas medidas permitieron sostener niveles de venta cercanos a los de 2025, aunque con un impacto negativo sobre los márgenes de rentabilidad.

La menor capacidad de compra de los consumidores se combinó además con una mayor competencia de canales alternativos, que sumaron presión sobre los comercios tradicionales durante una de las fechas de mayor movimiento para el sector.

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