17 de agosto de 2026 Inicio
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Encuesta: el peronismo encabeza la intención de voto seguido de cerca por "no sabe/no contesta" y LLA

El universo de indecisos es del 25% y se ubica en el segundo lugar, según el relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés entre el 5 y el 11 de agosto a 1.000 personas de todo el país.

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Elecciones presidenciales de 2023. Foto de archivo.

Elecciones presidenciales de 2023. Foto de archivo.

Télam

El peronismo encabeza la intención de voto con un 26% para las elecciones presidenciales de 2027, un punto porcentual por encima de quienes respondieron "no sabe/no contesta" (25%) y dos puntos porcentuales arriba de La Libertad Avanza (LLA) con 24%, según la última encuesta realizada por la Universidad de San Andrés (UDESA).

Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado.
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El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) y el PRO empatan en el cuarto lugar, con 5% cada uno. El relevamiento fue realizado por la UDESA entre el 5 y el 11 de agosto sobre un universo de 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%. Por ende, hay un empate técnico entre el peronismo, los indecisos y LLA.

Por otro lado, la opción de votar por algún partido provincial obtuvo el 2%, Provincias Unidas el 2%, la UCR el 1%, la opción “otros” logró un 4%, mientras que el 3% dijo que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.

Intención de voto para las elecciones presidenciales 2027.

Intención de voto para las elecciones presidenciales 2027.

Elecciones 2027: la intención de voto desagregada por género, edad y nivel socioeconómico

El estudio también discriminó la intención de voto según género, edad y nivel socioeconómico. Entre los hombres, LLA obtuvo el 27% de intención de voto, mientras que entre las mujeres alcanzó el 21%. En el caso del peronismo, registró 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres.

En un corte medido por la edad de los consultados, LLA alcanzó su mayor nivel de intención de voto entre los menores de 29 años, con el 27 por ciento, mientras que el peronismo llegó al 32% entre los mayores de 62 años.

De acuerdo con el nivel socioeconómico, LLA obtuvo el 28% entre los sectores altos, mientras que el peronismo alcanzó el 29% entre los sectores de nivel socioeconómico bajo.

La evaluación del gobierno de Javier Milei

El relevamiento también incluyó indicadores sobre la evaluación de la gestión del Gobierno y el 35% de las personas consultadas manifestó aprobar la administración de Javier Milei, mientras que el 61% expresó su desaprobación, lo que abre dudas para el oficialismo ante un eventual balotaje.

A su vez, solo el 29% afirmó estar satisfecho con la marcha general del Gobierno, mientras que el 20% consideró que la situación económica se encuentra mejor que un año atrás.

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