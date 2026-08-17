El micro había partido desde Oberá y volcó durante la noche del domingo en Alvear, Corrientes. Una pasajera murió y 14 personas fueron trasladadas a hospitales.

Accidente fatal en la ruta nacional 14: murió una mujer y denuncian el mal estado de la calzada

Un colectivo volcó durante la noche del domingo sobre la ruta nacional 14, en cercanías de Alvear, Corrientes, y dejó una mujer fallecida y 14 pasajeros heridos. El accidente ocurrió alrededor de las 23 en el kilómetro 625, en una zona conocida como Pirayú.

La víctima fatal fue identificada como Cinthia Aquino, de 48 años. Los rescatistas la encontraron sin vida dentro del vehículo cuando llegaron al lugar para asistir a los pasajeros.

El micro había salido de Oberá , Misiones, y llevaba 28 personas. Por causas que todavía son investigadas, terminó volcado sobre uno de sus laterales. Debido a la posición del colectivo, los pasajeros debieron ser evacuados por las salidas de emergencia ubicadas en el techo.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Corrientes y Gendarmería, bomberos voluntarios y personal de los servicios de emergencia de Alvear y Estación Torrent. Los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Doctor Miguel Sussini y luego 14 de ellos fueron derivados al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé para recibir atención y realizar estudios de mayor complejidad.

Hasta este lunes, ocho personas continuaban bajo observación médica debido a los politraumatismos sufridos durante el vuelco.

En el programa #Desayuno por @radio_dos hablamos con Andrés Proz, Director de Defensa Civil de Alvear sobre el accidente que sucedió anoche por Ruta 14 y dejó un muerto y más de 20 heridos



Indicó que el mal estado de la ruta podría haber motivado el vuelco del vehículo… pic.twitter.com/EWyK4GWSCL — Carlos Simon (@carlosalbesimon) August 17, 2026

Investigan si el estado de la ruta influyó en el accidente

Las causas del siniestro todavía no fueron establecidas. La investigación busca determinar si el vuelco se produjo por una falla mecánica, un error humano u otra circunstancia.

Entre las hipótesis que analizan las autoridades aparece el estado de la ruta. De acuerdo con las primeras observaciones, el sector donde ocurrió el accidente presenta baches y ondulaciones en la calzada, una situación que podría haber incidido en la pérdida de estabilidad del colectivo.

Mientras avanza la investigación, se aguardan las pericias sobre el vehículo y las condiciones de la ruta para establecer con precisión qué provocó el vuelco.